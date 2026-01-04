En Directo
Minuto a minuto
EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York
Donald Trump ha anunciado que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras una ofensiva militar sobre el país
El Gobierno de Caracas ha denunciado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país
A. Romero / O. González
Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Belarra exige al Gobierno que "aísle internacionalmente" a Trump: "Se está comportando en este momento como el Hitler de nuestro tiempo"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido que el Gobierno y la Comisión Europea "aíslen internacionalmente a Donald Trump" y rompan "todas las relaciones con Estados Unidos" al considerar que "el principal terrorista que existe en este momento, en este mundo, es Donald Trump". "Se está comportando en este momento como el Hitler de nuestro tiempo", ha remachado.
"Tenemos que volver a salir a las calles de este país para gritar no a la guerra, para exigir el fin de las intervenciones militares ilegales de Estados Unidos y de Donald Trump, el fin de las guerras por petróleo", ha afirmado Belarra, quien ha calificado lo ocurrido este sábado en Venezuela como "terrorismo de Estado".
El PP acusa a Sánchez de haber hecho "todo lo posible para colaborar con el régimen de Maduro"
El secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado, ha reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prefiera "una dictadura de izquierdas a una democracia de derechas o de centro derecha en Venezuela" y ha urgido al Gobierno a mantener unas relaciones diplomáticas con Estados Unidos "de primer nivel". Tellado ha denunciado en el programa 'La trinchera', de EsRadio, que el Gobierno de Sánchez "hizo todo lo posible para colaborar con el régimen de Nicolás Maduro y sacar de Venezuela al ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia". Para el secretario general de los populares, Edmundo González es el "presidente legítimo" de Venezuela, mientras que María Corina Machado es la depositaria de la "legitimidad moral" y está llamada a "ocupar un papel determinante en el futuro" de ese país, una posición que ya recalcó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este sábado.
El Papa urge a garantizar la soberanía y el bien de Venezuela tras la captura de Maduro
El Papa León XIV ha afirmado este domingo que "el bien del pueblo venezolano debe prevalecer" ante cualquier otra consideración, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y ha urgido a garantizar la soberanía y el estado de derecho en el país caribeño. "Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevelecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz", dijo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus. El pontífice reclamó "garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, respetar los derechos humanos y civiles de todos y cada uno".
Finlandia subraya que hay que apoyar una transición democrática en Venezuela
El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, subrayó este domingo que "ahora es importante apoyar una transición hacia un gobierno democrático" en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos en ese país sudamericano en la que el presidente Nicolás Maduro fue detenido. "Ahora lo importante es apoyar una transición hacia un gobierno democrático", escribió Stubb en su cuenta de X, al reaccionar a los hechos del sábado. Stubb dijo que su país vigila de cerca la situación en Venezuela y recordó que el "régimen de Nicolás Maduro ha sido ilegítimo desde hace tiempo".
Gisela Boada
Sánchez condena "con rotundidad" la "violación de la legalidad internacional" en Venezuela
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condena "rotundamente" la "violación de la legalidad internacional en Venezuela" y sitúa al progresismo como contrapeso a la internacional ultraderechista que acecha al mundo. En una carta enviada este domingo a la militancia del PSOE, el también secreario general del partido alerta de los peligros del "retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional". En la misma misiva, el jefe del Ejecutivo ha reafirmado su compromiso de "culminar la legislatura", que se extenderá, si cumple con ello, hasta 2027. El líder socialista ha trasladada a sus afiliados que su "deber moral" es mantenerse en la Moncloa, pese a reconocer que "hay dificultades" y que no solo la oposición le pide que anticipe elecciones, sino también parte del electorado de izquierdas, a quienes se refiere como "algunos progresistas que han comprado esta narrativa". De ellos señala que ha escuchado sus "argumentos", pero que no los comparte.
Corea del Norte denuncia la captura de Maduro por EEUU como una "grave violación de la soberanía" de Venezuela
Corea del Norte denunció este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de su acérrimo enemigo Estados Unidos como una "grave violación de la soberanía", segúnn informó la prensa estatal. El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano "denuncia enérgicamente el acto hegemónico cometido por Estados Unidos en Venezuela como la más grave violación de la soberanía", afirmó un portavoz de esa cartera en un comunicado difundido por la agencia oficial KCNA. "El incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos", añadió.
Amnistía Internacional denuncia la operación militar de EEUU
La operación militar de EEUU para la captura de Nicolás Maduro y su esposa es "muy probablemente una violación" del Derecho internacional y genera "graves preocupaciones sobre los derechos humanos de la población venezolana", alerta Amnistía Internacional (AI). En un comunicado, la ONG denuncia también como una fractura del orden internacional de Naciones Unidas la intención declarada de Estados Unidos de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros. El ataque de este sábado y el apresamiento de Maduro por EE.UU., uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, "profundizan aún más el colapso del Derecho internacional y del orden global basado en normas", argumenta.
Suecia ve liberada a Venezuela de Maduro, pero pide respeto al derecho internacional
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo que "los venezolanos han sido liberados de la dictadura de Maduro" tras la intervención de Estados Unidos del sábado y recordó que todos los Estados tienen la responsabilidad "de respetar y actuar de acuerdo con el derecho internacional". "El pueblo venezolano ha sido liberado de la dictadura de Maduro. Pero todos los Estados también tienen una responsabilidad de respetar y actuar de acuerdo con el derecho internacional", escribió Kristersson en la noche del sábado a este domingo en unas declaraciones dirigidas a la agencia sueca 'TT'.
India expresa su "profunda preocupación" tras la operación militar de EEUU en Venezuela
El Gobierno de la India expresó este domingo su "profunda preocupación" por la situación en Venezuela tras la ejecución de la operación militar estadounidense 'Absolute Resolve', y evitó pronunciarse sobre la legitimidad de la acción para centrarse en un llamamiento a la paz. A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la India instó a evitar una escalada de la violencia, pero el documento no hace ninguna mención explícita a Nicolás Maduro. "La India reafirma su apoyo al bienestar y la seguridad de los venezolanos, instando a todos los actores involucrados a resolver las diferencias mediante un diálogo pacífico", se limitó a señalar el texto diplomático omitiendo referencias directas al mandatario detenido o a su estatus político.
Turquía pide contención tras el ataque de EEUU a Venezuela
Turquía instó a las partes implicadas en el ataque de Estados Unidos contra Venezuela a actuar con cautela y dijo que está dispuesta a ayudar a resolver la crisis, en su primera declaración tras la operación que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Caracas. "Turquía le da importancia a la estabilidad de Venezuela y a la paz y el bienestar del pueblo de Venezuela", según un comunicado emitido el sábado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía. "Hacemos un llamamiento a todas las partes para que ejerzan contención con el fin de evitar que la situación actual conduzca a consecuencias adversas para la seguridad regional e internacional".
