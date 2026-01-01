Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Donald Trump ha anunciado que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras una ofensiva militar sobre el país

El Gobierno de Caracas ha denunciado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país

Nicolás Maduro, rodeado de agentes de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA), a su llegada a Nueva York.

Nicolás Maduro, rodeado de agentes de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA), a su llegada a Nueva York. / EFE

A. Romero / O. González

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

  1. Doce detenidos en Alicante y otras nueve provincias por una red de distribución de recetas médicas falsas
  2. Aemet prevé que la Comunidad Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años
  3. Hércules CF - CE Sabadell
  4. Estos son los municipios alicantinos que mantienen (de momento) la Cabalgata de Reyes pese a la previsión meteorológica
  5. Los municipios de Alicante que han suspendido la Cabalgata de Reyes ante la previsión de lluvias
  6. El Supremo confirma el despido de la plantilla del laboratorio del Hospital de Torrevieja tras recurrir la Conselleria de Sanidad en contra de su reincorporación
  7. Este es el mejor roscón de Reyes de Alicante en 2026: el secreto, su masa
  8. ¿Habrá Cabalgatas de Reyes en Alicante? Esta es la previsión meteorológica y alertas para los próximos días en la provincia

