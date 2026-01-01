EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

El operativo para capturar a Maduro ha dejado 40 muertos, según comunicó un funcionario venezolano al New York Times Unas 40 personas habrían muerto durante la operación estadounidense contra Venezuela este sábado y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por el New York Times. Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro, citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado, durante una conferencia de prensa, que no hubo bajas estadounidenses, aunque sugirió que algunos militares resultaron heridos.

Maduro es trasladado a una prisión federal tras su llegada a Nueva York, según medios El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido trasladado este sábado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde será recluido, tras llegar a Manhattan en helicóptero, informan medios locales. El helicóptero despegó de un helipuerto en Manhattan rumbo al centro de detención después de que el líder venezolano fuera procesado en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), recogen The New York Times y la cadena CNN. Según la televisión, una caravana de vehículos policiales escoltó a Maduro desde el helipuerto hasta las instalaciones del centro penitenciario.

La OEA convoca al Consejo Permanente y llama a la desescalada en Venezuela El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, ha anunciado la convocatoria de una reunión del Consejo Permanente de la organización y ha instado a una desescalada en Venezuela que conduzca a una "salida pacífica" bajo los parámetros del Derecho internacional, tras la incursión militar al país latinoamericano por parte de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. "Para asegurar que Estados Miembros puedan abordar esta situación de manera abierta, colectiva y constructiva, se convocará una reunión del Consejo Permanente para discutir los recientes acontecimientos y considerar los próximos pasos", ha indicado el secretario general de la OEA en un comunicado. La "prioridad" de Randim es prevenir una escalada de tensión y apoyar una "salida pacífica". En este sentido, ha hecho una llamamiento a todos los actores involucrados a respetar "plenamente" el Derecho internacional apostando por el "arreglo pacífico de controversias" y el respeto a los Derechos Humanos.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el próximo lunes tras el ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela este sábado y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores. Colombia impulsó la convocatoria de la reunión, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La presidencia rotatoria del Consejo, que este mes de enero corresponde a Somalia, aprobó la convocatoria.

Este es el avión en el que Nicolás Maduro ha sido trasladado a Nueva York. Nicolás Maduro aterrizó en Nueva York tras ser apresado en Caracas.

Maduro, en Nueva York El presidente venezolano, Nicolás Maduro, descendió este sábado esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña. El mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de -2 grados bajo cero.

Habla Zelenski El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este sábado que Estados Unidos "sabe cómo tratar a los dictadores", en referencia a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar en Caracas. "Bueno. ¿Qué puedo decir? Si puedes tratar a los dictadores así, entonces Estados Unidos de América sabe qué hacer después", ha afirmado Zelenski en declaraciones a la prensa tras reunirse con asesores de seguridad europeos desplazados a Kiev.

Nicaragua exige liberación de Maduro El Gobierno de Nicaragua, que copresiden Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, exigieron este sábado el respeto a la soberanía de Venezuela y la liberación de Nicolás Maduro, que fue capturado esta madrugada en Caracas por fuerzas especiales de Estados Unidos acusado de supuesto narcoterrorismo. En un pronunciamiento, bajo el título 'Nicaragua por la verdad, la paz, la justicia y la vida', el Gobierno nicaragüense pidió el "respeto la soberanía del pueblo de Venezuela", y se "unió al clamor del mundo entero, que desde un profundo rechazo afirmamos que seguiremos luchando para que impere el derecho internacional y las soberanías".

Maduro, en Nueva York El avión Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde Guantánamo aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca, junto a su esposa Cilia Flores, en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo, tras haber sido capturados esta madrugada por fuerzas estadounidenses en Caracas.