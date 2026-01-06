Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El presidente de Azerbaiyán niega haber aceptado participar con tropas en la fuerza de estabilización en Gaza

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha negado este lunes haber aceptado la participación de militares azeríes en una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza, tal y como estipula la segunda fase del plan impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino, después de que el embajador permanente de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, citase al país caucásico como posible colaborador.

Aliyev ha esgrimido en una entrevista con varios medios de comunicación que no está claro si "se tratará de operaciones de mantenimiento de la paz o de imposición de la paz". "Por supuesto, no estamos preparados para la segunda opción y ni siquiera hemos considerado participar", ha aclarado, según ha recogido la cadena Azertag.