La Coalición de Voluntarios se reúne en París para concretar las garantías de seguridad para Ucrania

La Coalición de Voluntarios se reúne este martes en París, con participación también de Estados Unidos, para concretar las garantías de seguridad para Ucrania, incluidas las que darían si Rusia violara un eventual alto el fuego y reanudara la guerra.

Copresidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, junto al primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, a la cumbre en el Palacio del Elíseo asistirán en pleno a partir de las 14.30 horas representantes de los 35 miembros de la coalición, incluidos 27 jefes de Estado y de Gobierno, tras la mantenida por videoconferencia el pasado 11 de diciembre, según informó la Presidencia francesa.

Representando a Estados Unidos estarán el enviado especial para Ucrania del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, informaron fuentes del Elíseo, al destacar que es la primera vez desde el 27 de marzo que la Coalición de Voluntarios se reúne "presencialmente al completo".

La delegación estadounidense, que iba a estar encabezada inicialmente por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien tuvo que suspender su viaje a la capital francesa por la operación estadounidense en Venezuela, se completa con el general Alexus G. Grynkewich, comandante del Comando Europeo de EE.UU. y Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR) de la OTAN, añadieron las fuentes.

Cinco puntos en la agenda

En medio de la conmoción internacional por el ataque de Estados Unidos en Venezuela, se trata de la primera participación estadounidense en una cumbre presencial de esta coalición, lanzada la pasada primavera por Francia y el Reino Unido, también en París.

En presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, los asistentes a la cumbre abordarán los cinco puntos de la agenda, que son el cese del fuego y la forma de garantizarlo; el apoyo a la Fuerzas Armadas de Ucrania; la creación de una fuerza multinacional para ese país; los compromisos para apoyar a Kiev en caso de nueva agresión rusa; y el compromiso para una cooperación de largo plazo en defensa.

Esas contribuciones tienen como objetivo proporcionar a Ucrania, una vez alcanzado un alto el fuego duradero, las garantías necesarias para prevenir cualquier futura agresión rusa, por lo que las conversaciones de este martes también abordarán la cuestión de los mecanismos de supervisión de un futuro alto el fuego, señaló el Elíseo.

Reunión Trump-Macron

El encuentro estará precedido por una reunión y un almuerzo de trabajo entre Macron y Zelenski, quien se reunió a finales de año en Florida con el presidente estadounidense, Donald Trump, para avanzar en un plan de paz que aún no se ha materializado.

Además, Macron mantendrá reuniones paralelas con otros homólogos, así como con la delegación estadounidense, "con el fin de fortalecer la convergencia entre Europa, Ucrania y Estados Unidos, que comparten el mismo objetivo de lograr una paz sólida y duradera en Ucrania", según el Elíseo.

Las garantías de seguridad para Ucrania se estructuran en tres líneas de defensa, recordaron las fuentes de la Presidencia francesa.

La primera la constituye el apoyo aliado al Ejército ucraniano que resiste desde hace casi cuatro años al ataque ruso y que "hay que consolidar", la segunda es la implicación de los países de la Coalición de Voluntarios en la seguridad aérea, marítima o terrestre de Ucrania y la tercera es "las garantías que darían Estados Unidos si Rusia reanudara la guerra".

Está previsto que al término del encuentro Macron, Starmer, Merz y Zelenski ofrezcan una rueda de prensa conjunta a las 18.45 horas.