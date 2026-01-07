El Gobierno defiende un eventual envío de tropas de paz a Ucrania: "¿Cómo no lo vamos a hacer, si es Europa?"

El Gobierno va introduciendo en el relato público la posibilidad de enviar tropas españolas a una eventual misión de paz en Ucrania si se alcanza un alto el fuego y se firma un plan de paz con Rusia, algo que de momento no ha ocurrido y se ve lejano, explican.

"España siempre ha tenido un papel muy importante en todas las misiones de paz. Siempre. Hemos enviado tropas de paz a todas las latitudes", ha dicho la ministra y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este miércoles, el primero del año. "¿Cómo no lo vamos a hacer a Ucrania si estamos hablando de Europa?".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido por su parte de que se trata solo de una posibilidad futura. "En estos momentos no hay ningún plan de paz como tal. Todavía ni siquiera hay un alto el fuego. Lo que hay es un esbozo de ideas que ayer se trataron en París para un posible plan de paz", ha dicho el jefe de la diplomacia, en referencia a la reunión de la coalición de voluntarios de ayer en la capital francesa.

Albares sostiene que cualquier eventual paso español o europeo se encuadraría en la legalidad internacional y precisa que, si el envío se produce por petición del propio Estado afectado, no sería imprescindible un mandato de Naciones Unidas, imposible por lo demás porque Rusia lo vetaría.

Críticas a las acciones de Trump en Venezuela

Sobre Venezuela, el Gobierno ya está en contacto con el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez, tras la detención ilegal y traslado a Estados Unidos del presidente de facto Nicolás Maduro.

Albares afirma que el Gobierno español ya ha abierto canales de contacto con las nuevas autoridades en Caracas. “Por supuesto estamos ya en contacto con las nuevas autoridades y con el nuevo gobierno a nivel de la Embajada en Caracas”, ha dicho. "Será el Palacio de la Moncloa quien haga los anuncios” de los contactos a más alto nivel.

El ministro ha afirmado que también habló con quien parte de la comunidad internacional considera presidente electo, Edmundo González, asilado en España.

Las empresas en Venezuela, "tranquilas"

El ministro asegura que habló con las empresas españolas con intereses en Venezuela (unas sesenta además de Telefónica, Repsol o Inditex), entre ellas Repsol, y que se muestran "tranquilas".

Albares ha defendido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este miércoles que España va a “defender las reglas del orden internacional y los valores de paz, de diálogo y de seguridad” frente a la "ley de la selva" que se está imponiendo en el orden mundial. Así lo demuestra "la situación vivida este fin de semana en Venezuela” y “la actual tensión en torno a Groenlandia”, pero también “lo que llevamos años viviendo en Ucrania y en Gaza”.

"La alternativa que se plantea en estos momentos es entre derecho internacional o ley de la selva, ley del más fuerte, entre autoritarismo y democracia", ha concluido Albares. "Ahora que se habla tanto de rearme, necesitamos un rearme que también sea moral en favor de la democracia y del derecho internacional".

Discurso anexionista de Trump con Groenlandia

España muestra su oposición a las intenciones de Donald Trump de incorporar el territorio danés de Groenlandia a Estados Unidos. También rechaza la violación de la soberanía nacional venezolana con los ataques eestadounidensesy la detención de Nicolás Maduro. "Exigimos respeto a la soberanía de un país europeo como Dinamarca en relación a Groenlandia”, ha subrayado el jefe de la diplomacia española.

El presidente de Estados Unidos ha dicho que "debe tener" Groenlandia dentro del país por cuestiones de seguridad nacional y no descarta el uso de la fuerza. La Casa Blanca dijo el martes que el presidente Donald Trump está discutiendo opciones para adquirir Groenlandia, incluido un posible uso del ejército estadounidense, reavivando su ambición de controlar la isla estratégica pese a las objeciones europeas.

Plan de respuesta sobre Groenlandia

El ministro Albares no ha respondido a la posición española sobre el supuesto plan de Francia con sus socios sobre cómo responder si Estados Unidos lleva a la práctica su amenaza de hacerse con Groenlandia, según ha dicho el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Barrot añadió que el asunto se plantearía en su reunión, más tarde ese mismo día, con los ministros de Exteriores de Alemania y Polonia.