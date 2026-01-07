Al menos cuatro muertos en combates entre milicias kurdas y soldados sirios en Alepo

Al menos cuatro personas -tres de ellas civiles- han muerto por combates en el centro de la ciudad de Alepo, la mayor de Siria, entre soldados leales al Gobierno de Damasco y miembros de las milicias kurdosirias de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), que en la actualidad aún controlan la mayoría del este del país.

Las FDS, apoyadas por Estados Unidos durante la guerra contra el Estado Islámico (EI), llegaron a un acuerdo con Damasco en marzo del año pasado para rubricar su disolución e integración dentro de la nueva Administración siria a finales de 2025, pero desde entonces las conversaciones han fallado: ambas partes se acusan mutuamente tanto del fracaso de las negociaciones como de violencia esporádica en las regiones cercanas al río Éufrates, que marca el inicio de las regiones autónomas kurdas.

Los combates de esta semana en Alepo, sin embargo, son los más fuertes registrados hasta la fecha, y han continuado durante este miércoles por la mañana. Las FDS controlan dos barrios dentro del centro de la metrópolis siria: Ashrafiyeh y Sheij Maqsud.

Una integración fallida

"Anunciamos que todos los sitios militares de las FDS dentro de los barrios de Ashrafiyeh y Sheij Maqsud son objetivos militares legítimos para el Ejército Árabe Sirio, tras la importante escalada de la organización hacia otros barrios de la ciudad de Alepo y su perpetración de numerosas masacres contra civiles", ha declarado el miércoles la comandancia general del Ejército sirio, que ha decretado la cuarentena y los dos barrios como "zonas militares" a partir de las 15.00 horas. El Gobierno ha dado hasta esa hora a los civiles de la zona para que evacuen a otros barrios de Alepo.

Durante las horas del mediodía de este miércoles las redes sociales sirias se han llenado de imágenes de civiles abandonando estos barrios ante el temor de un recrudecimiento de los combates en las próximas horas.

Como en las escaladas anteriores, tanto Damasco como las milicias kurdas se acusan mutuamente de empezar esta última ronda de combates, que arrancó con un ataque con un dron, este martes al mediodía, contra un punto de control de soldados de Damasco en el centro de Alepo.

Hasta la fecha, las FDS han presionado al Gobierno del presidente interino sirio, Ahmet al Sharaa, para crear en Siria un nuevo sistema federal, en el que la milicias kurdas mantengan su autonomía en el este del país. Este sistema, sin embargo, es rechazado tanto por Damasco como por Estados Unidos y Turquía -los dos grandes protectores de la nueva Siria-, que apuestan por una Administración unitaria que, eso sí, garantice los derechos de las minorías del país, que han visto en el último año varios episodios de violencia sectaria esporádica en su contra.

Las FDS, además, aseguran no aceptar ningún acuerdo que no les garantice a sus milicianos sus propias unidades dentro del Ejército sirio. Damasco rechaza estas reclamaciones.