Relaciones internacionales
Ayuso y Milei abordan la actualidad internacional en una reunión en Argentina "de carácter personal"
La reunión se produce en un contexto internacional marcado por la detención de Maduro
EP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Argentina, Javier Milei, se han reunido este jueves en la Casa Rosada en Buenos Aires, sede oficial de la Presidencia, y han abordado la actualidad internacional en una visita "de carácter personal".
Según han informado desde el Gobierno autonómico, el encuentro incide en "las buenas relaciones" que mantienen los dos dirigentes desde hace años. En la reunión han tratado distintos asuntos de actualidad internacional y, sobre todo, "el deseo conjunto de mantener la colaboración institucional, económica y social entre Argentina y la Comunidad de Madrid", han señalado.
La reunión se ha producido en un contexto internacional marcado por la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras la intervención de Estados Unidos en Caracas.
La dirigente autonómica ya se reunió el pasado junio con Milei durante la visita del presidente argentino a España en el foro Madrid Economic Forum. En su visita, Milei cargó contra el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que calificó de "bandido local" y se reunió también con el líder de Vox, Santiago Abascal, y el líder opositor venezolano Edmundo González.
Además, en 2024 la presidenta entregó a Milei, en la Real Casa de Correos, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y alabó su "firmeza y coraje".
- El primer premio de El Niño deja 1,4 millones de euros en la provincia de Alicante
- El río Segura se llena de espuma por el vertido de aguas residuales de municipios ribereños de Murcia y Alicante
- Llegan las locomotoras totalmente eléctricas más potentes del mundo: así son
- Investigadores de Alicante se alían con el Centro Nacional de Supercomputación para traducir al instante lenguas minoritarias
- Apresado un reclamado judicial tras esconderse varios días en una vivienda de Cox
- El PSOE anuncia en el pleno que llevará al juzgado al equipo de gobierno de Torrevieja por 'perdonar' 160.000 euros de derechos de autor a la empresa de Cultura
- El tiempo en Alicante: una masa de aire ártico 'congela' la provincia con mínimas de hasta 1 grado
- Tres detenidos en Alicante y Monforte con casi tres millones del tráfico de drogas del cártel de Sinaloa