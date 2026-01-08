Migración
El Gobierno de Trump cifra en 650.000 los inmigrantes irregulares "detenidos y deportados"
"Gracias al presidente, tenemos a 2,6 millones de personas que han abandonado nuestro país y que, para empezar, no deberían haber estado aquí", señala Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional
EFE
Nueva York
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó este jueves que EE.UU. ha "arrestado, detenido y deportado a sus países de origen" a más de 650.000 inmigrantes irregulares "gracias" a la Administración de Donald Trump.
"Gracias al presidente Trump, tenemos a 2,6 millones de personas que han abandonado nuestro país y que, para empezar, no deberían haber estado aquí. Estaban aquí ilegalmente, y más de 650.000 de ellas fueron arrestadas, detenidas y deportadas a sus países de origen", aseguró Noem en una conferencia de prensa en Nueva York.
