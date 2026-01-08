El ICE, la gigantesca herramienta de Trump contra la inmigración

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es la agencia de EEUU encargada identificar, detener y deportar inmigrantes irregulares, así como de investigar delitos como trata de personas o contrabando trasnacional.

El origen

Se creó en 2003 en virtud de la Ley de Seguridad Nacional que fusionó las antiguas agencias de inmigración y aduanas tras los atentados del 11 de septiembre.

La agencia estatal que más ha crecido

Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca para su segundo mandato, se ha convertido en la agencia federal que más ha crecido al triplicarse su presupuesto anual (ha pasado de unos 8.000 millones de dólares anuales a cerca de 30.000) especialmente para un programa acelerado de contratación y formación de agentes de inmigración.

22.000 personas en plantilla

Con esa inyección presupuestaria, la Inmigration and Customs Enforcement (ICE) ha llegado a una plantilla de más de 22.000 personas -ha duplicado sus efectivos- que trabajan en 400 oficinas dentro y fuera de EEUU incluyendo oficiales de deportación, agentes especiales, analistas y otro personal.

La misión del ICE

De acuerdo con su página web, el ICE tiene como principal misión fortalecer la seguridad fronteriza y prevenir el movimiento ilegal de personas, bienes y fondos hacia Estados Unidos y fuera del país, así como prevenir y combatir el terrorismo y el crimen trasnacional "en casa y en el extranjero".

Críticas por racismo

Desde su creación, el ICE ha acumulado numerosas críticas y denuncias por discriminación y racismo que se han disparado desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, que lo ha convertido en la herramienta fundamental de su política de deportaciones masivas.

Ciudades santuario y redadas

Los agentes de inmigración han protagonizado redadas masivas ordenadas por el presidente en algunas de las denominadas 'ciudades santuario', gobernadas por dirigentes demócratas y tradicionalmente garantes de los derechos de los migrantes.

Detenciones sin control judicial

Además del aumento de efectivos para las redadas en comercios, asociaciones y centros de trabajo, el ICE se beneficia de una interpretación más restrictiva de los derechos de los inmigrantes que permite a los agentes detenciones y deportaciones sin control judicial.