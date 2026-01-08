Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parlamento venezolano

Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos nacionales y también extranjeros

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, asegura que es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" en el país

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello; la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y su homólogo de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello; la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y su homólogo de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. / MIRAFLORES PALACE HANDOUT / EFE

EFE

Caracas

El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, como un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" en el país.

