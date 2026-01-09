Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Al menos cuatro muertos y 24 heridos en un ataque ruso nocturno contra Kiev
Al menos cuatro personas murieron y otras 24 resultaron heridas en el ataque con drones y misiles, lanzado anoche contra la capital ucraniana, Kiev, informaron este viernes las autoridades.
"4 muertos y 24 heridos, entre ellos médicos y trabajadores del Servicio Estatal de Emergencias" (SES), informá en un mensaje en Telegram la Policía Nacional de Ucrania, en el que señala que en la noche al 9 de enero, la capital volvió a sufrir un ataque aéreo enemigo a gran escala.
Entre los muertos se encuentra un trabajador sanitario y entre los 24 heridos, cinco trabajadores del SES y tres médicos que trabajaban en el lugar del ataque en uno de los distritos afectados en el momento en el que se produjo un nuevo ataque, precisa el reporte.
Rusia ataca territorio ucraniano con su misil balístico hipersónico Oréshnik
Rusia bombardeó esta noche territorio ucraniano con un misil balístico hipersónico Oréshnik en respuesta al supuesto ataque con drones a finales de diciembre contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso.
El comunicado castrense explica que la operación es una "respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra la residencia del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod perpetrado el 29 de diciembre".
Añade que Moscú golpeó anoche "infraestructura vital en territorio de Ucrania" tanto con misiles de medio y largo alcance de emplazamiento terrestre y marítimo, como con drones de asalto, que habrían alcanzado sus objetivos.
Kim Jong-un promete apoyar "incondicionalmente" todas las políticas de Putin
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, prometió apoyar "incondicionalmente" todas las decisiones y políticas del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una carta enviada al mandatario y publicada este viernes por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.
"Respetaré y apoyaré incondicionalmente todas sus políticas y decisiones, y estoy dispuesto a estar siempre de su lado por el bien de usted y de su Rusia. Esta decisión será constante y permanente", expresó Kim en la misiva.
El líder norcoreano destacó además el "orgullo" que le produce su amistad con Putin, a la que se refirió como su relación más "valiosa".
Rusia sube la presión sobre Guliaipole en Zaporiyia, mientras Ucrania resiste en el frente
La ciudad ucraniana de Guliaipole, un nudo logístico en el sur de la región de Zaporiyia, se ha convertido en el epicentro de los combates, junto con Pokrovsk y Kúpiansk -en las regiones de Donetsk y Járkov, respectivamente-, mientras las fuerzas de Kiev siguen luchando para frenar los avances graduales de un enemigo numéricamente superior. Pese a las nevadas y las temperaturas bajo cero, las fuerzas rusas mantienen una alta presión a lo largo del frente. El parte matinal del Estado Mayor ucraniano de este jueves informaba de 275 combates en las últimas 24 horas, en los que Moscú recurre en gran medida a asaltos de infantería apoyados por drones y aviación. Tras haber penetrado los rusos en Guliaipole a finales del año pasado, la ciudad es ahora, según el Ejército ucraniano, una 'zona gris' en la que ningún bando tiene un control firme y en la que ambos ejércitos luchan por edificios y distritos individuales.
Zelenski pide a sus socios responder a los ataques rusos contra infraestructura energética
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó a sus socios a responder a los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana, que dejaron anoche sin suministro a las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia. "Es importante que nuestros socios en el mundo reaccionen ante esta burla de Rusia hacia la población. No tienen ningún sentido estos ataques a la energía y la infraestructura, que dejan a la población sin electricidad y calefacción en pleno invierno. Se trata de una guerra de Rusia contra nuestro pueblo, contra la vida en Ucrania, un intento de destruir Ucrania", afirmó. Añadió que "las conversaciones diplomáticas no pueden ser un motivo para frenar el suministro de sistemas de defensa aérea y equipos que ayudan a proteger vidas".
Mueren tres personas en un ataque ruso contra una cafetería en el centro de la ciudad ucraniana de Jersón
Al menos tres personas han muerto y otras dos han resultado heridas en un ataque llevado a cabo por el Ejército de Rusia contra una cafetería ubicada en el centro de la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur del país. El gobernador de la provincia, Alexander Prokudin, ha informado en un primer momento de que dos personas habían fallecido y otras tres habían sido hospitalizadas, pero posteriormente una de estas últimas ha sucumbido a las heridas. De hecho, la Fiscalía de Jersón ha comunicado que ya ha iniciado una investigación por el ataque "del Ejército ruso con fuego de artillería contra una cafetería", que ha tenido lugar alrededor de las 12.20 horas (hora local). "Los fiscales e investigadores continúan documentando crímenes de guerra cometidos por personal militar ruso", reza un comunicado publicado en su página web.
Rusia anuncia la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk en el marco de su invasión de Ucrania
Las autoridades de Rusia han asegurado este jueves haber obtenido nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en este caso con la toma de otra localidad situada en la provincia de Dnipropetrovsk.
"Unidades del grupo militar Este han liberado la localidad de Bratskoye, en Dnipropetrovsk, como resultado de operaciones activas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú.
Ucrania acusa a Rusia de lanzar cerca de cien drones contra el país en su última oleada de ataques nocturnos
Las autoridades de Ucrania han acusado este jueves a Rusia de lanzar cerca de cien drones contra el país en su última oleada de ataques nocturnos en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.
La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado en sus redes sociales que las tropas rusas han lanzado un total de 97 drones, antes de agregar que 70 de ellos han sido interceptados. Sin embargo, ha apuntado que 27 aparatos han impactado en trece ubicaciones, sin más detalles al respecto.
Kiev aplaude que EEUU haya interceptado un petrolero de bandera rusa en el Atlántico
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, celebró este miércoles que EE.UU. haya interceptado un petrolero con bandera de Rusia en el océano Atlántico al tratarse de "acciones" sin "miedo", algo, según él, relevante en el proceso para frenar la guerra de agresión contra su país.
"La detención de un barco con bandera rusa en el Atlántico Norte subraya el decidido liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Acogemos con satisfacción este enfoque para tratar a Rusia: actos, no temer", señaló el jefe de la diplomacia ucraniana en su cuenta de X.
Según Sibiga, ese enfoque "también es relevante en el proceso de paz para traer más cerca una paz duradera" en el conflicto ruso-ucraniano.
Zelenski espera que la guerra en Ucrania termine durante este semestre
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó este miércoles en Nicosia su esperanza de que la guerra en su país, provocada por la invasión rusa de 2022, pueda terminar este semestre, durante la actual presidencia chipriota de la Unión Europea (UE).
"Al comenzar Chipre su presidencia (europea), las negociaciones de paz han alcanzado un nuevo nivel de intensidad. Trabajamos de manera muy, muy activa: Ucrania, nuestros socios europeos y, por supuesto, EE. UU. y todos los miembros de nuestra coalición de voluntades. Y es posible —y lo esperamos sinceramente— que esta guerra pueda terminar durante su presidencia", dijo el mandatario.
