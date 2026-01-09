Los obispos españoles confirman que el Papa quiere visitar España este año: "Las fechas no están cerradas"

El cardenal de Madrid, José Cobo, ha confirmado este viernes que "el Papa quiere ir a España" este año. Cobo se ha expresado de esta manera después de una reunión de la cúpula de la Conferencia Episcopal Española (CEE) que finalmente se ha llevado a cabo con el sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el venezolano Edgar Peña Parra. Según ha explicado el cardenal español, las localidades que ha sido puestas sobre la mesa y ahora se están barajando son Madrid, Barcelona y Canarias.

"Esta ha sido una primera reunión [en el Vaticano] para empezar a pensar y plantear el viaje, pero esto es un proceso muy largo de acreditaciones, peticiones y también de diálogo con el gobierno y el todas las autoridades del Estado", ha añadido el también vicepresidente de la CEE. "Es una maquinaria inmensa, tanto administrativa como logística que tendremos que ir preparando", ha continuado Cobo, al añadir que aún así ya un primer borrador del viaje será ahora presentado al Papa para que él informe de sus preferencias.

"Él colocará las notas que estime", ha dicho al respecto el cardenal madrileño. Por eso, por el momento, "las fechas no están cerradas", ha puntualizado, al precisar asimismo que solo después de recibir las observaciones de León, la Iglesia española pondrá continuar con la preparación del viaje con "un esquema de trabajo".

En la senda correcta

Con todo, el encuentro pone en la senda correcta la posibilidad de que León XIV realmente viaje a España. La razón es que reunirse con la secretaría de Estado, así como ha hecho la cúpula de la CEE este viernes, es un paso formal casi obligado en este tipo de invitaciones, según el protocolo de la Santa Sede.

Otro aspecto es que, pese a que en numerosas ocasiones el difunto Francisco expresó su voluntad de viajar a España, el Pontífice argentino nunca llegó a realizar ese viaje. Aún así, pocos días antes de morir en abril pasado, el difunto Papa tomó una decisión determinante para la Sagrada Família y el resto de obras de Antoni Gaudí, al poner en marcha el proceso para declarar santo al arquitecto modernista.

El posible desplazamiento a Barcelona tiene además como contexto el 100º aniversario del fallecimiento de Antoni Gaudí, que se conmemora el próximo 10 de junio y para el que la Sagrada Família está organizando un amplio programa de celebraciones.

De España a América Latina

Hasta la fecha, las ciudades que se habían barajado para un viaje de León a España habían sido —además de Barcelona— también Segovia, Valladolid, las Canarias y Santiago, así como Madrid; esta última para incluir encuentros con las autoridades, entre ellos, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Una curiosidad es que un posible desplazamiento a Valladolid coincidiría con los 300 años de la canonización de San Toribio de Mogrovejo, que era un misionero del siglo XVI nacido cerca de Valladolid. De hecho, el religioso con el tiempo acabó siendo arzobispo de Lima y murió en Chiclayo, la diócesis en Perú en la que León XIV trabajó desde 2014 hasta 2023, trabajando primero como administrador apostólico y luego como obispo.

En cambio, en cuanto a Barcelona, el precedente es el de otro Papa, Benedicto XVI. De hecho, el fallecido Pontífice alemán viajó en noviembre de 2010 hasta la ciudad para consagrar el templo expiatorio, 128 años después de la colocación de la primera piedra.