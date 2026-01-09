Firma el lunes en Paraguay
Los países de la UE apoyan el acuerdo de libre comercio con Mercosur
Una mayoría cualificada de Estados miembros da luz verde al pacto pese a la oposición de los agricultores
Una mayoría cualificada de países de la Unión Europea (UE) han dado este viernes su apoyo al acuerdo de libre comercio con Mercosur, a pesar de la oposición del sector agrícola y de países como Francia o Hungría.
Tras la luz verde al pacto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, está previsto que viajen este lunes a Paraguay para la firma oficial con los países que integran la organización latinoamericana (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).
El acuerdo se ha producido en una reunión de embajadores de los Veintisiete ante la UE después de que en el mismo encuentro se aprobaran formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo. Ahora, se debe formalizar el pacto en un procedimiento escrito que está previsto esta misma tarde.
Mayor zona de libre comercio del mundo
La Comisión llevaba negociado con Mercosur desde 1999 la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de habitantes, y que eliminará aranceles a más del 90% de su comercio bilateral.
El acuerdo provoca el rechazo de los agricultores y ganaderos europeos, que temen el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o suja sudamericanos. Los principales países detractores, entre ellos Francia, opinan que el mercado europeo se verá seriamente afectado por la entrada de estos bienes que obedecen a una normas de producción consideradas menos rigurosas.
España y Alemania, por contra, consideran que el acuerdo diversificará las oportunidades comerciales para una UE amenazada por la competencia de China y la política arancelaria de los EEUU de Donald Trump.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fnac Alicante cierra sus puertas tras 25 años de actividad y este es el negocio que lo sustituirá
- Los vecinos de Playa de San Juan arrancan promesas a Barcala: del centro social al parking del Circo del Sol
- La plantilla de Fnac Alicante denuncia años de recortes: 'Hemos pasado de 80 trabajadores a poco más de 20
- Este año puedes ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta: confirmado por el BOE
- La UA resucita los icónicos disquetes de los ordenadores de los años ochenta
- Condenada por atentado una alumna tras agredir a su jefa de estudios en un instituto de Alicante
- Alicante instalará cámaras para multar la entrada de coches a la plaza del Ayuntamiento
- Muere un joven de 26 años en un accidente de moto en la carretera de La Carrasqueta en Xixona