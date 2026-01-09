Venezuela
Trump anuncia que recibirá a la opositora venezolana Machado la próxima semana
El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que "sería un gran honor" recibir el Premio Nobel de manos de Machado
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que mantendrá una reunión la semana que viene con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el país norteamericano, tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, en el ataque del pasado fin de semana sobre Caracas.
"Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla", ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.
El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que "sería un gran honor" recibir el Premio Nobel de manos de Machado, de la que ha dicho que "es una persona muy agradable", antes de reiterar que ha "detenido ocho guerras".
El mandatario ha respondido así después de que la opositora afirmase en la misma cadena que estaría dispuesta a compartir el galardón que recogió el pasado diciembre en Oslo, Noruega, y después de que Trump la descartara para gobernar Venezuela tras la captura de Maduro y la esposa de este, Cilia Flores.
- Fnac Alicante cierra sus puertas tras 25 años de actividad y este es el negocio que lo sustituirá
- Los vecinos de Playa de San Juan arrancan promesas a Barcala: del centro social al parking del Circo del Sol
- Este año puedes ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta: confirmado por el BOE
- La UA resucita los icónicos disquetes de los ordenadores de los años ochenta
- Condenada por atentado una alumna tras agredir a su jefa de estudios en un instituto de Alicante
- Alicante instalará cámaras para multar la entrada de coches a la plaza del Ayuntamiento
- Muere un joven de 26 años en un accidente de moto en la carretera de La Carrasqueta en Xixona
- Más obstáculos para el hotel de Tabarca: otra empresa 'a la fuga' por el coste