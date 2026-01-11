Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juan BautistaViviendas públicasBiblioteca AlicanteLotería NacionalCastillo Santa BárbaraIndemnizar Casa
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar Venezuela ante posibles ataques de grupos armados

Nicaragua libera "decenas" de presos políticos por el aniversario del Gobierno y en medio de presiones de EEUU

Edmundo González lamenta que "no se ha alcanzado el 1% de las excarcelaciones anunciadas"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d). / Stringer / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Tracking Pixel Contents