Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juan BautistaViviendas públicasBiblioteca AlicanteLotería NacionalCastillo Santa BárbaraIndemnizar Casa
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El gobernador de la provincia de Zaporiyia ha denunciado "uno de los ataques con drones más masivos" desde el inicio de la ofensiva rusa de 2022

Un bombero, junto a un edificio de Járkov dañado por un bombardeo de Rusia, este sábado.

Un bombero, junto a un edificio de Járkov dañado por un bombardeo de Rusia, este sábado. / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents