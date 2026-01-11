Los países europeos barajan desplegar tropas en Groenlandia ante la presión de Trump

Aún con el rumbo de Venezuela entre sus tareas pendientes, la mirada del presidente estadounidense, Donald Trump, no ha tardado en desplazarse hacia Groenlandia. Desde la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, el republicano ha tendido un manto de incertidumbre sobre el destino de países del Hemisferio Occidental, con Cuba, Colombia o México bajo el foco, pero ha sido la isla ártica la que ha copado las voluntades expansionistas de la Administración estadounidense. Para apaciguar las inquietudes de Trump sobre la “seguridad nacional” de Estados Unidos ante un posible avance de Rusia y China en la región, los países europeos han empezado a barajar sus opciones. Entre ellas se contempla un refuerzo militar en la isla destinado a contener a las potencias euroasiáticas y a disuadir a Trump de sus ambiciones en Groenlandia, pero también la creación de un ejército europeo.

Uno de los principales motivos que ha esgrimido Trump para justificar su voluntad de tomar el control de la mayor isla del mundo es el de la seguridad de Estados Unidos y el Hemisferio Occidental, que pretende convertir en su esfera de influencia. "Vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no, porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia o China como vecinos", dijo el mandatario este viernes ante los medios. "No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia, y eso es lo que va a pasar si no somos dueños de ella", añadió durante la parte pública de una reunión con ejecutivos de petróleo y gas.

Siguiendo la senda de Trump, el vicepresidente estadoundidense, JD Vance, remarcó la importancia estratégica de Groenlandia en una entrevista con Fox News y citó el papel esencial de la isla en la infraestructura de defensa antimisiles de Occidente. Sin embargo, Vance fue más allá y responsabilizó a Europa de no ofrecer suficientes garantías para la seguridad en el Ártico. “Entonces te preguntas: ‘¿han hecho los europeos o los daneses un trabajo adecuado asegurando Groenlandia y garantizando que pueda seguir sirviendo como ancla para la seguridad mundial y la defensa antimisiles?’ Y la respuesta es, obviamente, que no lo han hecho”, sentenció.

Reino Unido proponen un despliegue militar

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, parece haber tomado nota de las acusaciones de Vance y, según fuentes del gobierno británico citadas por The Telegraph, preocupado por la amenaza rusa y china a la seguridad, ha ordenado iniciar conversaciones con aliados europeos, entre ellos Francia y Alemania, sobre un posible despliegue militar en Groenlandia. La idea, que comenzó a debatirse en una reunión de la Alianza Atlántica en Bruselas el pasado jueves, busca apaciguar las inquietudes estadounidenses mediante el despliegue de fuerzas europeas en la primera línea de defensa de la isla y, al mismo tiempo, frenar las intenciones de Trump de anexionarla.

La iniciativa se encuentra en estadios preliminares, pero podría implicar un despliegue de tropas a gran escala, una ejercicios militares puntuales, intercambio de inteligencia o reorientación del gasto de defensa hacia la protección del Ártico. Asimismo, fuentes oficiales han explicado a The Telegraph que todas las herramientas, desde tropas hasta buques de guerra y aviones, están sobre la mesa.

Alemania sugiere una misión conjunta de la OTAN

En cualquier caso, esta operación se realizaría en el marco de una eventual misión de la OTAN, que afronta una crisis existencial ante las amenazas de un miembro de la Alianza, Estados Unidos, hacia otro, Dinamarca, país al que pertenece la isla. De hecho, en la misma línea que Reino Unido, Alemania propondrá establecer una misión conjunta de la Alianza para vigilar y proteger los intereses de seguridad en la región, de acuerdo con un informe al que ha tenido acceso Bloomberg este domingo.

Entretanto, la alizana militar ha buscado que Washington pierda interés en Groenlandia, en una estrategia alineada con los esfuerzos de Reino Unido. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien no ha mostrado una respuesta contundente ante la retórica de Trump, mantuvo una conversación este viernes con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, sobre "la importancia del Ártico para la seguridad común y sobre la manera en que la OTAN trabaja para reforzar sus capacidades en el Gran Norte", tal como indicó una portavoz de la Alianza atlántica.

Escepticismo en la UE

No obstante, la postura amistosa ante las advertencias de Trump no convence a todos los aliados europeos. El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha planteado que la UE debería avanzar en la creación de una “fuerza militar europea” poderosa y permanente de 100.000 efectivos como una opción para proteger mejor el continente. La idea de un ejército europeo no es nueva, pero sí lo son las condiciones de incertidumbre que vive actualmente Europa, marcada por una relación difusa con Washington desde el regreso de Trump al Despacho Oval.

En ese sentido, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, coincide con esta propuesta y afirma que, ante “un intento de cambio de las reglas del orden internacional”, Europa debe tomar conciencia “de su propia fuerza” y reafirmar sus principios. Por ello, aboga por avanzar hacia un ejército europeo que reduzca la dependencia de terceros, según recoge una entrevista para EFE.

En Bruselas también se contemplan otras vías para hacer frente a las intenciones de la Casa Blanca. En el Parlamento Europeo, los eurodiputados de los grupos de centroizquierda, liberales, verdes y de izquierda han propuesto congelar el acuerdo comercial que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, negoció directamente con Trump el pasado julio, como respuesta a la retórica del republicano.