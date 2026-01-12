Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

En Directo
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel lanza 25 ataques contra suelo libanés durante la jornada del domingo a pesar del alto el fuego
Las Fuerzas Armadas israelíes han realizado al menos 25 ataques en siete municipios del sur de Líbano durante la jornada del domingo a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024. Por el momento no se ha informado de víctimas mortales. El propio Ejército israelí ha emitido una orden de evacuación antes de uno de los ataques en una zona residencial de Kefar Hatta, en el distrito de Sidón, previo al bombardeo de una "infraestructura" del partido-milicia chií Hezbolá. Una hora después han caído dos bombas sobre la zona señalada, lo que provocó heridas leves a una persona, según recoge el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'. La aviación israelí lanzó otros tres proyectiles que no explosionaron. En el lugar atacado hay al menos diez edificios en los que viven más de 600 personas y ya fue atacada el pasado lunes cuando fue lanzado un proyectil que no detonó.
Israel ataca otra supuesta "infraestructura militar" de Hizbulá en el sur del Líbano
El Ejército israelí bombardeó este domingo la localidad de Kafr Hata y sus alrededores, en el sur del Líbano, tras emitir una advertencia de desalojo a sus habitantes en el marco de una operación contra una presunta "infraestructura militar" del grupo chií libanés Hizbulá. La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó de que "los aviones de guerra enemigos lanzaron más de 10 ataques sobre la zona amenazada, lo que provocó una gran destrucción de edificios" después de que el Ejército de Israel emitiera la advertencia para los vecinos de esa aldea. El mensaje israelí estuvo acompañado de un mapa de la zona con instrucciones a los habitantes de evacuar el área marcada en rojo y a mantenerse a al menos a 300 metros de distancia "del complejo" que supuestamente pertenecería al grupo armado.
Una delegación de Hamás llega a Egipto para abordar la segunda fase de la tregua en Gaza
Una delegación del grupo islamista palestino Hamás, encabezada por el líder de su comité político, Jalil al Haya, llegó este domingo a El Cairo para abordar con los mediadores la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, informaron a EFE fuentes conocedoras de las conversaciones. Una fuente de seguridad egipcia que pidió mantener el anonimato indicó que las autoridades de Egipto mandaron una invitación a otras facciones palestinas, como la Yihad Islámica y el Movimiento Popular para la Liberación de Palestina, y está previsto que mañana se reúnan para discutir "los preparativos" de la segunda fase. Por su parte, una fuente palestina explicó, también bajo condición de anonimato, que las conversaciones irán precedidas de una reunión entre representantes de las facciones palestinas y el jefe de la Inteligencia egipcia, Hasán Rashad, para "coordinar posturas antes de profundizar en los detalles de la siguiente fase".
Netanyahu dice que "Israel e Irán volverán a ser aliados leales" si cae el Gobierno de los ayatolás
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que Israel e Irán volverán a ser "aliados leales" si las protestas que recorren el suelo iraní desde hace dos semanas consiguen tumbar al régimen de los ayatolás.
"Todos esperamos que la nación persa se libere pronto del yugo de la tiranía, y que cuando llegue ese día, Israel e Irán vuelvan a ser aliados leales en la construcción de un futuro de prosperidad y paz para ambos", dijo Netanyahu en una intervención hoy al inicio de su reunión de gabinete, difundida por su oficina.
Además, el primer ministro israelí señaló que permanece atento al desarrollo de las protestas "que se han extendido a todo el país" y que "el pueblo de Israel, y el mundo entero, están asombrados por el tremendo heroísmo de los ciudadanos iraníes".
Trump nombrará a los miembros de la Junta de Paz para Gaza en los próximos días
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombrará previsiblemente en los próximos días a los miembros de la Junta de Paz para la Franja de Gaza prevista en el plan de paz, y el organismo se reunirá por primera vez en Davos, Suiza, coincidiendo con la reunión del Foro Económico Mundial que se celebrará entre el 19 y el 23 de enero, según ha adelantado uno de los negociadores de Trump, el palestino-estadounidense Bishara Bahbá.
"Está previsto que la Junta de Paz para Gaza se anuncie durante la próxima semana y la primera reunión oficial tendrá lugar en los márgenes de Davos, en la tercera semana de este mes", ha afirmado Bahbá en un comunicado oficial.
Bahbá fue uno de los enviados de Trump que negoció con el Movimiento de Resistencia Islámica para cerrar el acuerdo que incluía el alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre.
Israel mató este domingo a cuatro gazatíes en varios ataques, pese al alto el fuego
El Ejército de Israel mató este domingo a cuatro palestinos en diferentes ataques contra la ciudad de Gaza (norte) y Jan Yunis (sur) en el devastado enclave palestino, pese a que sigue en vigor un alto el fuego, informan las morgues de los hospitales de la Franja.
En la capital gazatí, disparos y bombardeos israelíes mataron a dos palestinos en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza y un tercero falleció en el de Al Tuffah, según recoge la agencia de noticias palestina Wafa.
En Jan Yunis, aviones israelíes mataron a dos palestinos que posteriormente fueron trasladados al hospital Nasser, en el sur del enclave palestino.
Muere un cuarto bebé en Gaza a causa del frío extremo desde el inicio del invierno
El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza informó este domingo de la muerte de un bebé de dos meses a causa del frío extremo, lo que eleva a cuatro el número total de muertes infantiles por hipotermia desde el inicio del invierno.
El bebé, de dos meses, identificado como Mohamed Abu Harbid, falleció en la ciudad de Gaza esta pasada noche en medio de un fuerte descenso de temperaturas y debido "a la falta de calefacción, falta de refugios seguros y escasez de mantas y ropas de invierno".
Además, la oficina de medios del Gobierno de Gaza informó de que con esta última muerte la cifra total de fallecidos por frío extremo desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, ha ascendido a 21, incluidos 18 menores, todos ellos desplazados en los improvisados campamentos con precarias tiendas de campaña, que no les protegen del frío y de las lluvias.
Muere un palestino en Cisjordania tras los disparos de fuerzas israelíes
El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) informó este domingo de que el ciudadano palestino identificado como Shaker Fallah Ahmed Al Jabari, de 58 años, falleció tras ser disparado por fuerzas israelíes en la ciudad de Hebrón (sur de Cisjordania).
Según detalla Wafa, que cita a fuentes locales, los hechos ocurrieron anoche cuando fuerzas israelíes abrieron fuego contra un vehículo en la zona de Jallet Hadour, al este de Hebrón, hiriendo gravemente al palestino.
Tras ello, las fuerzas israelíes detuvieron a este palestino impidiendo que las ambulancias pudieran llegar a él y darle asistencia médica, agrega Wafa. La víctima falleció poco después tras sucumbir a sus heridas.
Detenido el jefe de gabinete de Netanyahu acusado de obstruir una investigación
La Policía israelí detuvo este domingo a Tzachi Baverman, jefe de gabinete del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusado de haber obstruido una investigación sobre una presunta filtración de información clasificada al periódico alemán Bild.
Este cuerpo de seguridad informó en un comunicado de la detención de "un alto cargo de la oficina del primer ministro" para ser interrogado "bajo sospecha de obstrucción a la investigación" y medios israelíes concretaron que el arrestado es Baverman, recientemente nombrado próximo embajador de Israel en Reino Unido.
Según dichos medios, su detención se produce después de que el exasesor de Netanyahu Eli Feldstein afirmara que Baverman le aseguró que podría anular una investigación -que él conocía desde hacía meses aunque aún no había salido a la luz- sobre la filtración al periódico alemán.
Herido un agente de las fuerzas de seguridad de Israel por disparos en la ciudad de Nablus
Un agente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha resultado herido por arma de fuego en el marco de una operación que las fuerzas israelíes llevaban a cabo en la ciudad de Nablus, en Cisjordania.
"Durante una actividad operativa de las fuerzas de las FDI en la ciudad de Nablus en la Brigada de Samaria, un soldado de las FDI resultó moderadamente herido como resultado de disparos dirigidos contra la fuerza", han indicado las FDI en un mensaje emitido desde su cuenta de la red social X.
El herido ha sido trasladado al hospital para ser sometido a tratamiento médico y, sin que hayan trascendido más detalles de la operación israelí, el Ejército hebreo ha informado de una persecución contra el individuo identificado como autor de los disparos.
