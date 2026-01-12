Europa trata calmar el deseo anexionista de Trump con más peso de la OTAN en Groenlandia

Europa trata de calmar las pretensiones anexionistas del presidente de EEUU, Donald Trump, con más presencia de la OTAN en el territorio autónomo danés de Groenlandia, un plan que lideran el Reino Unido y Alemania junto con otros países, si bien no hay ninguna garantía de que sea suficiente para convencer al inquilino de la Casa Blanca, que insiste en poseer la isla ártica. El jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, planteará este lunes al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio la idea de una estrategia común de la OTAN en Groenlandia, que podría asemejarse a la operación "Centinela Oriental" para proteger el territorio a lo largo del flanco oriental de la organización, solo que sería la misión "Centinela Ártico" en este caso.

"Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca. Groenlandia es, como parte de la Mancomunidad del Reino, miembro de la OTAN, por ello la defensa de Groenlandia debe ocurrir a través de la Alianza", señaló en un comunicado el Naalakkersuisut (Gobierno groenlandés). El Ejecutivo groenlandés aludió al apoyo mostrado la semana pasada por seis países europeos miembros de la OTAN (España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia) a este territorio como un impulso para que la defensa de esta isla ártica se refuerce a través de la Alianza Atlántica. "Todos los miembros de la OTAN, incluido EEUU, tienen un interés común en la defensa de Groenlandia y la coalición de Gobierno de Groenlandia quiere, junto con Dinamarca, que el diálogo sobre la defensa y su desarrollo transcurra mediante la colaboración en la Alianza", apuntó el texto.

El debate en torno a una posible misión de la Alianza Atlántica en el Ártico comenzó debatirse el pasado jueves en Bruselas y ha sido confirmado este lunes por el Gobierno germano. "En el marco de la seguridad transatlántica, el Ártico tiene un papel creciente y dentro de la OTAN se discute fortalecer esta zona", declaró el portavoz adjunto del Ejecutivo, Sebastian Hille.

También el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló este lunes en Zagreb que "actualmente estamos discutiendo el siguiente paso" para "asegurarnos de que el Ártico se mantenga seguro, ya que todos estamos de acuerdo en que eso tiene que ser una prioridad".

Está previsto que el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se reúnan con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, esta semana, una cita que según el canal danés TV2 será este miércoles en Washington.

Según el periódico británico 'The Telegraph', jefes militares están elaborando planes preliminares para una posible misión aliada, que podría incluir tropas, buques y aeronaves, con participación de varios países europeos.

Opciones militares

Las opciones que se estudian incluyen desde un despliegue permanente hasta ejercicios militares temporales, cooperación en inteligencia y desarrollo de capacidades, en operaciones que previsiblemente se realizarían bajo el paraguas de la OTAN.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo este lunes en Madrid que, "si en torno a Groenlandia o el Ártico hay en estos momentos elementos o situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad atlántica, yo estoy seguro de que todos lo podríamos analizar y si hay que reforzar la seguridad se reforzaría". La iniciativa cuenta con el apoyo de Dinamarca y Groenlandia.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló el domingo en un mensaje en Instagram que "un incremento importante de la presencia militar tendrá un impacto real en nuestra seguridad, tanto en el Ártico como para Europa y EEUU".

Y este lunes, el Gobierno groenlandés afirmó que "Groenlandia es, como parte de la Mancomunidad del Reino (de Dinamarca), miembro de la OTAN" y "por ello la defensa de Groenlandia debe ocurrir a través de la Alianza".

Argumentos de Trump

El argumento de Trump para querer hacerse con el control de Groenlandia es que Rusia y China tienen "destructores y submarinos por todas partes" en torno a la isla ártica y que, en cambio, la defensa danesa del territorio consiste "básicamente en dos trineos de perros", según reiteró el domingo a bordo del Air Force One.

Trump no ha ofrecido ninguna prueba de sus aseveraciones acerca de la presencia de barcos rusos y chinos cerca de Groenlandia, y Dinamarca lo ha negado. Copenhague ha recordado que ya anunció hace un año que destinaría unos 2.000 millones de euros a comprar tres nuevos buques, más drones y mejorar la capacidad de sus satélites en la zona. Asimismo, en octubre pasado comprometió una nueva inversión unos 3.700 millones de euros para la defensa en el Ártico y el Atlántico Norte, incluido una nueva sede para el comando Ártico en la capital groenlandesa, Nuuk, y un nuevo cable submarino entre la isla y Dinamarca, además de más patrulleros.

Amenazas de Trump

Sin embargo, Trump ya ha sugerido que la oferta Europea de más seguridad en Groenlandia puede no ser suficiente, ni siquiera ante las advertencias de Frederiksen de que una intervención militar sería el fin de la OTAN y del mundo como se ha conocido hasta ahora. "Si afecta a la OTAN, entonces afecta a la OTAN", señaló el domingo en el Air Force One, en el que aseguró que los aliados "necesitan mucho más" a EEUU, que EEUU a ellos".

Al ser preguntado directamente si el debate europeo para una misión conjunta de la Alianza en Groenlandia cambia su postura, respondió que "no", porque "se necesita más". De lo que se trata es de "adquirir" la isla, "no de alquilarla" ni de tenerla solo a corto plazo. "Ahora mismo podemos colocar muchos soldados allí si quiero", dijo en referencia a la base aérea estadounidense de Pituffik en Groenlandia. "Pero necesitas más que eso. Necesitas propiedad. Realmente necesitas tener el título" de la isla, recalcó.

Principio de autedeterminación

Los líderes de los cinco partidos políticos con representación en el Inatsisartut (Parlamento groenlandés) defendieron hace tres días en una declaración conjunta el derecho de los habitantes de esta isla ártica a decidir su futuro frente a las amenazas de Estados Unidos. "El futuro de Groenlandia lo deben decidir los groenlandeses. La tarea del futuro de Groenlandia se hace en diálogo con su gente y en base a las leyes internacionales y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello", consta en el texto.