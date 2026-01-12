Venezuela ha liberado al preso hispano-venezolano Alejandro González, según un diputado popular

Continúa el goteo de liberaciones de presos políticos en Venezuela. El diputado del Partido Popular, Sergio Sayas ha anunciado que Caracas ha sacado de la cárcel a Alejandro José González de Canales Plaza, exmarido de la activista venezolana Rocío San Miguel, que fue excarcelada y traida a España la semana pasada junto a otros cuatro presos españoles tras la mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Es un venezolano español cuyo caso he seguido de forma más particular gracias a su familia y a sus amigos. Basta ya. Todos los presos políticos deben ser puestos en libertad", ha escrito Sayas en redes sociales.

El Ministerio de Exteriores no ha confirmado a este diario la liberación, pero la semana pasada el ministro José Manuel Albares anunció que se estaba pendiente de la salida de prisión de otro reo español, que no concretó y podría tratarse de González de Canales Plaza.

González fue detenido en febrero de 2024. Es un exmilitar de la Fuerza Aérea venezolana que trabajaba para la petrolera Chevron. Fue recluido en la temida cárcel de El Rodeo I por presunta revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la justicia y asociación para delinquir.

Antes de que comenzara esta tanda de liberaciones, había en Venezuela unos veinte presos españoles, según cifras no confirmadas por el Ministerio de Exteriores.

Liberación de presos en Venezuela

La salida de presos de las cárceles venezolanas, calificada por el nuevo Gobierno de Caracas como "gesto de buena voluntad" tras la detención y exfiltración de Nicolás Maduro por Estados Unidos, se está produciendo con cuentagotas.

Las autoridades de Italia han confirmado este lunes la liberación de otros dos ciudadanos italianos que se encontraban detenidos en Venezuela, según informa Europa Press. El Gobierno de Giorgia Meloni asegura que se trata de "una señal contundente" por parte de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, en el marco de la excarcelación de presos anunciada la semana pasada.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha afirmado que los dos liberados, Alberto Trentini y Mario Burlò, se encuentran ya en la Embajada de Italia en Caracas, antes de agregar que la primera ministra, Giorgia Meloni, ha seguido el caso "en primera persona".

La propia Meloni confirmó el viernes la liberación de otros dos italianos que estaban encarcelados en Venezuela y dijo que esperaba "nuevos pasos en esta dirección", después de que Rodríguez asumiera el cargo tras el ataque perpetrado el 3 de enero por Estados Unidos contra el país, que se saldó con la captura del mandatario, Nicolás Maduro.