Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

La ONG con sede en Noruega Iran Human Rights (IHRNGO) ha contabilizado un total de 648 manifestantes muertos desde el inicio de las protestas en Irán

En Gaza, un dron israelí bombardeó a un grupo de palestinos en Jan Yunis, matando a tres personas e hiriendo a una cuarta

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

