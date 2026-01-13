Corea del Sur
Fiscales de Corea del Sur piden la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol por la ley marcial
Los fiscales han señalado a Yoon como el responsable de liderar un proceso de insurrección al declarar la citada ley, que llevó al despliegue de tropas durante varias horas en las inmediaciones del Parlamento y desató una grave crisis política
EP
El equipo especial de fiscales a cargo del caso de insurrección contra el expresidente destituido Yoon Suk Yeol ha pedido este martes la pena de muerte para el exmandatario en relación con la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 y que le costó el cargo meses después.
Los fiscales han señalado a Yoon como el responsable de liderar un proceso de insurrección al declarar la citada ley, que llevó al despliegue de tropas durante varias horas en las inmediaciones del Parlamento y desató una grave crisis política a nivel interno, según informaciones del diario 'The Korea Times'.
En su solicitud, han argumentado que Yoon era, en última instancia, responsable de "intentar socavar el orden constitucional al movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional". Así, han defendido que estas acciones representaron una "grave amenaza para la democracia y que justifican la pena más severa prevista por la ley surcoreana".
- Condenada la exalcaldesa Mónica Lorente y tres exconcejales por el contrato de las basuras de Orihuela
- Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
- La Audiencia Nacional exime al Estado de indemnizar a una familia por la pérdida de su casa en la dana de 2019 al calificarla de episodio 'excepcional
- Beto, técnico del Hércules: 'Entiendo que Rojas quiera marcar, pero el entrenador soy yo
- Susto en el barrio Santa Cruz en Alicante
- Los presuntos amaños del Eldense para lucrarse con apuestas, a juicio
- Zonas de Bajas Emisiones en Alicante: ordenanzas, moratorias y multas en el aire
- Riegos de Levante construirá dos nuevas balsas para optimizar el caudal del Tajo-Segura en el Campo de Elche