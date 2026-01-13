Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia vuelve a atacar una central térmica ucraniana
Rusia volvió a atacar anoche una central térmica de la empresa privada ucraniana DTEK, según informó la propia compañía en sus redes sociales.
El ataque provocó “daños sustanciales” en el equipamiento de la central, según la nota de la empresa, cuyas instalaciones en toda Ucrania han sido alcanzadas repetidamente en las distintas campañas de bombardeos rusos contra el sistema energético ucraniano.
Un ataque ruso mata a cuatro personas en los alrededores de la ciudad de Járkov
Un ataque ruso mató durante la pasada noche a cuatro personas en los alrededores de la ciudad de Járkov del noreste de Ucrania, según informó en sus redes sociales el jefe de la administración de la región homónima de la que forma parte la ciudad, Oleg Siniégubov.
Otras seis personas resultaron heridas en el ataque, del que el gobernador no dio en un primer momento más detalles.
Rusia también atacó de madrugada la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania y principal puerto de mar del país.
Zelenski pide que todos los medios de presión contra Rusia permanezcan sobre la mesa
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que todas las opciones de presión contra Rusia deben estar sobre la mesa en vista de la actitud de Moscú ante los esfuerzos diplomáticos internacionales para acabar la guerra ruso-ucraniana. "El comportamiento y la retórica de Rusia no indican en modo alguno que quieran acabar con esta guerra o que se estén preparando para eso", afirmó Zelenski en un mensaje publicado en Telegram en el que también informó del avance de los contactos de los negociadores en el lado ucraniano con sus socios internacionales.
Zelenski pide finalizar en las próximas semanas el acuerdo con EEUU sobre las garantías de seguridad
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido este lunes a su equipo negociador finalizar en las próximas semanas el acuerdo con Estados Unidos para las garantías de seguridad una vez acabe la guerra lanzada por Rusia. En un mensaje en redes sociales tras reunirse con la delegación ucraniana en las conversaciones con Estados Unidos para el fin de la guerra, Zelenski ha señalado que ha dado orden de "finalizar y presentar" el documento sobre las garantías de seguridad que ofrecerá Estados Unidos a Ucrania, "para su consideración al más alto nivel", esto es los presidentes de ambos países. Kiev se fija este objetivo "para las próximas dos semanas", por lo que espera que se den las reuniones y se preparen los documentos, llegando a la eventual firma de los acuerdos. "Este debe ser un documento de importancia histórica, y el texto ya está alcanzando ese nivel", ha asegurado en su mensaje.
Kiev denuncia ataques rusos contra dos barcos civiles bajo bandera de Panamá y San Marino
El Gobierno ucraniano anunció este lunes que Rusia ha vuelto a atacar barcos civiles en el mar Negro, en este caso uno con bandera panameña, donde uno de los tripulantes ha resultado herido, y otro bajo bandera de San Marino. "Un dron enemigo golpeó un carguero de bandera panameña que estaba esperando para entrar a puerto para llevarse un cargamento de aceite vegetal", informó en redes sociales el viceprimer ministro para la Reconstrucción de Ucrania, Oleksí Kuleba. "Por desgracia, un miembro de la tripulación resultó herido. En estos momentos está recibiendo la asistencia necesaria", agregó Kuleba, antes de señalar que los servicios de rescate marítimo se encuentran en el lugar de los hechos extinguiendo el incendio que se ha desatado a bordo.
La guerra rusa dura ya más que la de la URSS contra Alemania
El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga, señaló este lunes que la guerra de Rusia contra Ucrania ya dura más que los combates entre la Unión Soviética y la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y destacó que en este periodo Moscú no ha logrado alcanzar uno solo de sus objetivos estratégicos. "Esta guerra ya dura más que la germano-soviética. Al mismo tiempo, el agresor no ha alcanzado en estos casi cuatro años ni uno solo de sus objetivos estratégicos", declaró durante una rueda de prensa en Kiev con su homólogo noruego, Espen Barth Eide.
340 millones de euros a Ucrania
El ministro noruego de Exteriores, Espen Barth Eide, anunció este lunes durante su visita a Kiev una ayuda de emergencia de 340 millones de euros a Ucrania para apoyar al sector energético y al Gobierno a mantener los servicios esenciales ante los constantes ataques rusos contra la infraestructura crítica en medio de las gélidas temperaturas. "Hoy hace un frío intenso en Kiev, con una temperatura de 16 °C bajo cero. Solo podemos imaginar cómo es para las personas que se quedan sin electricidad durante seis horas seguidas. Ahora estamos proporcionando fondos que Ucrania necesita desesperada y urgentemente", indicó Eide.
Putin reaparece en el Kremlin
El presidente ruso, Vladímir Putin, reapareció hoy en el Kremlin tras casi dos semanas de ausencia por las fiestas navideñas, pero se abstuvo de comentar la actualidad internacional. Putin recibió al viceprimer ministro, Denís Mánturov, con el que abordó la situación en el sector industrial, incluido el militar y el espacial.
Se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este lunes para tratar la situación en la guerra de Ucrania, especialmente tras las últimas semanas de ataques rusos contra la infraestructura del país y, más concretamente, el ocurrido en la madrugada del viernes, caracterizado por el uso del misil balístico hipersónico 'Oreshnik' por segunda vez desde el inicio del conflicto en 2022. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado en numerosas ocasiones que Rusia está centrando sus objetivos en la industria energética del país para dejar a los ucranianos sin calefacción en pleno invierno.
Ucrania neutraliza 135 drones rusos
Las defensas aéreas ucranianas han neutralizado 135 de los 156 drones lanzados por Rusia contra su territorio desde la tarde del domingo, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del lunes. Otros 16 drones impactaron en once localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea. Algunos de los drones seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento en que se publicó el parte.
