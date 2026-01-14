Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Israel filtra una carta en la que Guterres recuerda al Gobierno su obligación de proteger a la UNRWA

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha publicado este martes una carta atribuida al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que este lamenta las leyes aprobadas en el Parlamento israelí para prohibir el suministro de electricidad y agua a instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) y recuerda que el país está obligado a proteger a la agencia y a su personal.

"Lamento profundamente que, el 29 de diciembre de 2025, la Knesset de Israel aprobara enmiendas a la Ley de Cese de las Operaciones de la UNRWA, que ahora prohíben expresamente la prestación de servicios básicos, incluidos los de electricidad y agua, y servicios esenciales, como telecomunicaciones y servicios bancarios" a la entidad, habría afirmado Guterres según el documento --con fecha del jueves 8 de enero-- que el diplomático israelí ha difundido en la red social X.