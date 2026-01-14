Trump escala sus presiones a la prensa con un registro del FBI en casa de una reportera de 'The Washington Post'

La guerra declarada de Donald Trump a los medios de comunicación que considera no favorables y "enemigos" ha escalado este miércoles. Agentes del FBI han ejecutado una orden de registro en la casa de una reportera de ‘The Washington Post’ en lo que las autoridades han dicho que es una investigación sobre posible revelación de secretos oficiales. La fiscal general, Pam Bondi, ha explicado que la operación es consecuencia de una petición del Pentágono referida a una filtración.

La periodista afectada por la inusual acción del gobierno es Hannah Natanson. Ella ha pasado el último año cubriendo informativamente los esfuerzos del Gobierno de Trump para despedir a empleados federales y, en el caso de los que se han mantenido en sus puestos, tratar de imponer el alineamiento con la agenda del presidente y la lealtad absoluta a esa agenda.

Natanson publicó el 24 de diciembre una pieza ensayo en el Post, propiedad del fundador de Amazon y ahora aliado de Trump Jeff Bezos, en la que detalló su brutal y dura experiencia como la persona en el rotativo que se ha encargado de escuchar las denuncias de cientos de empleados del gobierno del deterioro de su trabajo o las presiones bajo Trump.

Contra las normas

Tradicionalmente, en investigaciones sobre filtraciones a la prensa, se ha buscado judicialmente acceso a los teléfonos o los correos electrónicos de los periodistas. Lo extremadamente inusual es entrar en la casa del profesional.

El 'Post' ha informado de que la orden judicial con que se ha ejecutado la búsqueda en casa de Natanson, que estaba dentro de su hogar en Virginia, indica que se está investigando a Aurelio Perez-Lugones, un funcionario de Maryland, administrador de sistemas, que este mes fue imputado ya con la acusación de haber accedido a material clasificado y habérselo llevado a su casa.

Según la información del 'Post' los agentes han registrado la casa y se han llevado el teléfono de la periodista, un ordenador personal y otro del diario y un reloj inteligente.

"Preocupante"

El paso dado por el Gobierno ha sido definido como extremadamente preocupante por organizaciones especializadas en la libertad de prensa.

Bruce Brown, presidente del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, ha escrito en un comunicado en X que la búsqueda en casa de Natanson representa "una tremenda escalada en las intrusiones de la Administración en la independencia de la prensa".

Jameel Jameel Jaffer, director del Instituto Knight de la Primera Enmienda en la Universidad de Columbia, le ha dicho a 'The New York Times' que lo sucedido podría impactar negativamente "actividad periodística legítima". "Hay límites importantes en la autoridad gubernamental para llevar a cabo búsquedas que implican actividad de la primera enmienda", ha recordado el experto.

Ya el año pasado el Gobierno de Trump puso fin a una política adoptada durante la presidencia de Joe Biden que limitaba la capacidad del Ejecutivo de obtener órdenes judiciales o conseguir registros de comunicaciones de un periodista en busca de filtraciones. La fiscal general, Pam Bondi, escribió en abril que el cambio era necesario para salvaguardar información "clasificada, privilegiada y sensible". Bondi también escribió entonces que el Departamento de Justicia "no tolerará informaciones no autorizadas que minan la políticas de Trump, hacen víctimas a agencias del Gobierno y dañan al pueblo estadounidense".