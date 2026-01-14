Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pulso con Trump

Von der Leyen: "Los groenlandeses pueden contar con la UE"

La presidenta de la Comisión subraya que la seguridad del Ártico "también es una cuestión de la Unión Europea"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. / OLIVIER HOSLET / EFE

EFE

Bruselas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dijo este miércoles que los groenlandeses pueden contar con la Unión Europea, tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse con ese territorio autónomo de Dinamarca "por las buenas o por las malas".

"Es importante que los groenlandeses sepan, y lo saben por los hechos, no solo por las palabras, que respetamos sus deseos y sus intereses y que pueden contar con nosotros", dijo en una rueda de prensa preguntada sobre si la UE estaría obligada a intervenir en caso de acciones militares estadounidenses en Groenlandia.

La presidenta del Ejecutivo comunitario consideró, en primer lugar, que "depende solo de Dinamarca y Groenlandia decidir sobre los temas que les conciernen" y subrayó que Bruselas está en "contacto constante" con el Gobierno danés para conocer cuales son sus necesidades.

En segundo lugar, incidió en que Groenlandia es parte de la OTAN y ese es el foro "para integrar los diferentes intereses que están ahí". "Cuando hablamos de la seguridad del Ártico, este es uno de los temas centrales de la OTAN, y sabemos que el pegamento entre los aliados es que siempre hay un 'moto' claro: uno para todos y todos para uno", dijo.

Von der Leyen incidió, no obstante, en que la seguridad del Ártico "también es una cuestión para la Unión Europea" por lo que el bloque ha invertido desde hace años en su relación con Groenlandia, por ejemplo, con la apertura el año pasado de una oficina en Nuuk o inversiones en el territorio. "Hemos acelerado nuestro trabajo, así que hay una fuerte y buena relación existente entre la Unión Europea y los groenlandeses", dijo.

Seguridad nacional

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a reiterar en las últimas semanas su interés en hacerse con Groenlandia por motivos de seguridad nacional, y aunque Washington apuesta por la diplomacia como primera vía, no descarta otros escenarios, como una posible operación militar.

Dinamarca y Groenlandia, cuyo estatuto de autonomía reconoce el derecho de autodeterminación de la isla, han criticado las amenazas estadounidenses, a la vez que se han abierto a aumentar la cooperación con Washington.

Varios países europeos con Alemania y Reino Unido a la cabeza han empezado a estudiar la posibilidad de que la OTAN aumente su presencia militar en Groenlandia.

Este mismo miércoles, representantes de la diplomacia danesa y estadounidense se reunirán en Washington para abordar la cuestión.

