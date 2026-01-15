Fuerzas de EEUU incautan el petrolero 'Veronica' en aguas del Caribe

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó este jueves el petrolero 'Veronica' en aguas del Caribe, el sexto buque decomisado desde el inicio de estos operativos, acusado de violar el bloqueo impuesto por Washington al crudo venezolano, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. "A primera hora de esta mañana, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo un abordaje y la incautación del buque cisterna 'Veronica' en el Caribe", escribió Noem en un mensaje en X acompañado con un video de la operación, realizada en coordinación con los departamentos de Guerra, Estado y Justicia. "Como otro buque cisterna de la flota fantasma sancionada, e'Veronica'ca había transitado previamente por aguas venezolanas y operaba en desacato a la cuarentena impuesta por el presidente (Donald) Trump a los buques sancionados en el Caribe", agregó la funcionaria.

Noem calificó a la acción de "impecable, de conformidad con el derecho internacional" e insistió en que "como ya se ha demostrado con múltiples abordajes, no hay forma de eludir ni escapar de la Justicia estadounidense, punto". Este sería el sexto operativo desde que la Administración iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe como herramienta de presión contra el Gobierno del detenido presidente venezolano, Nicolás Maduro, y se produce horas antes del encuentro de Trump con la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca.

Un día antes, el estadounidense habló por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que asumió como mandataria interina tras la captura y el traslado a Nueva York de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero. Ambos líderes abordaron asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad.

Ataque a barcos presuntamente narcotraficantes

Como parte de la operación Lanza del Sur, EEUU ha intensificado desde agosto su presencia naval y aérea en el Caribe, donde ha destruido sumariamente a embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico y matado a la mayoría de sus tripulantes. La semana pasada, fuerzas estadounidenses interceptaron en el Atlántico Norte al buque de bandera rusa 'Marinera', antes conocido como 'Bella 1' de bandera guyanesa, después de semanas de persecución.

Antes informó de la captura de los tanqueros 'Olina', 'M/T Sophia', 'Centuries' y 'Skipper', estos dos últimos incautados en diciembre pasado. Después de la captura de Maduro, Trump sostiene que Washington mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

Aumento de los buques fantasma

Un reciente análisis realizado por el periódico especializado 'Lloyd’s List' ha revelado que al menos 17 petroleros de la llamada 'shadow fleet' o buques fantasma han cambiado su bandera a la de Rusia en el último mes, en un contexto de creciente presión ejercida por Estados Unidos sobre las exportaciones de petróleo de Venezuela. Según el medio británico 'The Times', este movimiento sugiere que los operadores de estos buques buscan obtener protección rusa frente a incautaciones estadounidenses y evitar acciones directas en su contra.

El fenómeno de los buques fantasmas, implicados en el transporte irregular de petróleo en medio de sanciones internacionales y límites de precios, ha experimentado un crecimiento significativo tras la invasión rusa a Ucrania. El Reino Unido, por ejemplo, mantiene sanciones sobre 520 embarcaciones en relación al traslado de petróleo por parte de la flota oscura vinculada a Rusia. No obstante, y de acuerdo con el diario británico, a pesar de los continuos esfuerzos regulatorios, docenas de estos buques rusos siguen transitando mensualmente por el estrecho de Dover.