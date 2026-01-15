El Jefe del Estado Mayor ruso inspecciona la comandancia de la agrupación militar en Ucrania

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia y viceministro de Defensa, Valeri Guerásimov, efectuó hoy una inspección de la comandancia de la agrupación militar Centro en Ucrania, que combate en el sector de Dnipropetrovsk.

"Durante el trabajo en la comandancia de la agrupación militar Centro, el general de Ejército Valeri Guerásimov escuchó los informes de los comandantes de los Ejércitos 2 y 51, los comandantes de las unidades y otros cargos sobre la situación en la zona de sus responsabilidades y los resultados del cumplimiento de las misiones de combate", informó en Telegram el Ministerio de Defensa ruso.

El mando militar ruso publicó un vídeo en el que se muestra la llegada del alto mando a la comandancia y su conversación con los responsables.