En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Ucrania declara el estado de emergencia energética en medio de ataques rusos y el frío extremo
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia expulsa a diplomático británico acusado de espionaje
El Ministerio de Exteriores de Rusia citó hoy a la encargada de negocios de la Embajada de Reino Unido en Moscú, Danae Dholakia, a la que informó de la expulsión de un diplomático británico acusado de espionaje.
"La encargada temporal de negocios de Reino Unido en Rusia, D. Dholakia, fue citada al Ministerio de Exteriores, donde se le expresó una protesta debido a las informaciones recibidas por las autoridades rusas de la pertenencia de uno de los diplomáticos de la Embajada a los servicios de inteligencia británicos", informó la diplomacia rusa en su portal oficial.
El Jefe del Estado Mayor ruso inspecciona la comandancia de la agrupación militar en Ucrania
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia y viceministro de Defensa, Valeri Guerásimov, efectuó hoy una inspección de la comandancia de la agrupación militar Centro en Ucrania, que combate en el sector de Dnipropetrovsk.
"Durante el trabajo en la comandancia de la agrupación militar Centro, el general de Ejército Valeri Guerásimov escuchó los informes de los comandantes de los Ejércitos 2 y 51, los comandantes de las unidades y otros cargos sobre la situación en la zona de sus responsabilidades y los resultados del cumplimiento de las misiones de combate", informó en Telegram el Ministerio de Defensa ruso.
El mando militar ruso publicó un vídeo en el que se muestra la llegada del alto mando a la comandancia y su conversación con los responsables.
Miles de hogares siguen sin calefacción en Kiev con temperaturas de -17 grados
Más de cuatrocientos edificios de apartamentos de la capital ucraniana siguen sin tener calefacción por los ataques masivos rusos al sistema energético del viernes y el lunes, en un momento en que las temperaturas alcanzan los 17 grados bajo cero, según el último balance hecho público por las autoridades locales,
La calefacción sigue funcionando a muy baja intensidad también en las viviendas y los espacios comerciales en que se ha restablecido, debido al déficit causado por los ataques rusos a infraestructuras gasísticas.
Orbán advierte de que la UE no recuperará los créditos que conceda a Ucrania
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha insistido nuevamente en poner en cuestión la postura de la Unión Europea con respecto a Ucrania y el destino de los préstamos que se le están concediendo a pesar de los "impactantes y escandalosos" casos de corrupción que sacuden al Gobierno de Volodimir Zelenski.
Orbán ha desdeñado el plan para Ucrania presentado este miércoles por la Comisión Europea y ha concluido recalcando la ingenuidad de Bruselas en relación a varias cuestiones, principalmente aquellas que tienen que ver con la recuperación de la financiación que se ha destinado a Kiev y a su final en esta guerra.
"Quien que crea que los préstamos de Bruselas concedidos a Ucrania pueden ser pagados después con reparaciones rusas, o bien desconoce el mundo real o bien esconde la cabeza en la arena para evitar afrontar la realidad", ha apuntado en redes sociales, al tiempo que ha apostado por el triunfo de Rusia.
Beatriz Ríos
Bruselas prioriza armas 'made in Europe' en el préstamo a Ucrania pero dará flexibilidad a Kiev para gastar
Ucrania deberá gastar el préstamo de 90.000 millones en asistencia financiera y militar en la industria europea, salvo cuando no haya alternativa, según la propuesta que la Comisión Europea ha presentado este miércoles para crear un instrumento financiero que canalice los fondos a Kiev.
Rusia acusa a Ucrania de atacar un petrolero de bandera maltesa en el mar Negro
Las autoridades de Rusia han acusado este miércoles a las fuerzas de Ucrania de perpetrar un ataque con drones contra el buque petrolero 'Matilda', de bandera maltesa y perteneciente a una compañía griega, en aguas del mar Negro.
El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que el incidente tuvo lugar el martes sobre las 10.15 horas (hora local), cuando dos vehículos aéreos no tripulados pertenecientes al Ejército ucraniano atacaron el barco a unos 100 kilómetros de la ciudad de Anapa, situada en la región rusa de Krasnodar.
Bruselas propone que dos tercios de los 90.000 millones a Ucrania vayan a apoyo militar
La Comisión Europea propuso este miércoles que 60.000 millones de euros del préstamo de 90.000 millones que la Unión Europea concederá a Ucrania para 2026 y 2027 se destinen a apoyo militar y que se dé preferencia a las compras de equipamiento en países europeos.
Los restantes 30.000 millones de euros se destinarían a apoyo presupuestario para permitir que el país en guerra siga financiado servicios públicos y el funcionamiento del Estado, según la propuesta presentada por la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.
El Parlamento ucraniano confirma el nombramiento de Fedórov como ministro de Defensa
La Rada Suprema ucraniana (Parlamento) aprobó este miércoles con el voto afirmativo de 277 de sus 395 diputados el nombramiento como ministro de Defensa de quien fuera hasta ayer ministro de Transformación Digital del país, Mijailo Fedórov, según informa la agencia pública de noticias ucraniana, Ukrinform.
La candidatura de Fedórov para ocupar el cargo en sustitución de Denís Shmigal -cuya renuncia a la cartera de Defensa fue aceptada ayer por la Rada- fue propuesta en la víspera por el presidente del país, Volodímir Zelenski.
Finlandia adquirirá minas antipersonales tras abandonar el tratado que las prohíbe
El Ministerio de Defensa de Finlandia anunció este miércoles que va a iniciar el proceso de adquisición de minas antipersonales y el adiestramiento para su uso del personal militar, después de que el país nórdico abandonara el pasado sábado el Tratado de Ottawa, la convención que las prohíbe.
"Los preparativos para iniciar el entrenamiento en minas antipersonales para reclutas y reservistas, así como para comenzar su producción nacional, se iniciarán de inmediato", señaló en un comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.
Rusia vuelve a atacar infraestructura energética ucraniana
El ataque ruso contra Ucrania de esta madrugada volvió a tener como principal objetivo instalaciones del sector energético y otras infraestructuras críticas que permiten tener calefacción y electricidad a la población, según dijo este miércoles en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Según la empresa pública ucraniana de electricidad, los ataques rusos de las últimas horas han provocado apagones y obligado a efectuar cortes de luz de emergencia en Kiev y otras ocho regiones del país.
La actual campaña rusa de ataques aéreos se centra en golpear infraestructuras gasísticas y centrales y subestaciones eléctricas.
- Zara pone cifras a su futuro edificio en Maisonnave: 3,1 millones de inversión y 18 meses de obras
- Detenido un mando de la Policía Local de Alicante por presuntos malos tratos
- Los robos en el interior de vehículos en Alicante se disparan por las balizas
- Los policías sobre el presunto crimen machista de Alcoy: 'Parecía una película de terror
- El juzgado archiva la denuncia por violencia de género contra un mando de la Policía Local de Alicante: 'Me han hundido la vida
- PP y Vox rescatan en Elche la ordenanza para proteger ejes comerciales tras dispararse el cambio de local a vivienda
- Las tortugas invasoras compiten ya con las autóctonas en el río Vinalopó a su paso por Elche
- Arrancan las obras de rehabilitación en la finca Villa Marco de El Campello: adiós a las buganvillas dañinas