La Junta de Paz para Gaza de Trump contará con Tony Blair, Marco Rubio y Jared Kushner

Estados Unidos anunció este viernes que una Junta Ejecutiva supervisará el nuevo Gobierno de Gaza y estará formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump.

La lista la completan Marc Rowan, director de Apollo Global Management; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial.

Según la Casa Blanca, cada miembro de esta Junta Ejecutiva asumirá carteras concretas, entre las que se incluyen el "fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, obtención de financiación a gran escala y movilización de capital".

También se anunció que el alto representante para Gaza será el búlgaro Nickolay Mladenov, quien fue ministro de Exteriores de su país y coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Próximo.

Asimismo, se indicó que Jasper Jeffers, que es comandante de operaciones especiales del Ejército estadounidense, encabezará la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, en inglés), el contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz de Trump.

El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva llega luego de que esta semana la Casa Blanca anunciara la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme de Hamás.

Los nombres anunciados serán los encargados de ejecutar los planes de la Junta de la Paz, una comisión presidida por el propio Trump que vigila la aplicación del plan para el enclave.

La Junta supervisará también el nuevo Gobierno gazatí, conocido como el Comité Nacional para la Administración de Gaza, que estará formado por 15 miembros y liderado por el ingeniero Ali Shaaz.

La primera fase del plan de paz, que inició en octubre, conllevaba el alto el fuego, la liberación de todos rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en el enclave, aunque desde entonces cientos de palestinos han muerto por ataques israelíes.

Esta segunda fase contempla la formación de un nuevo Gobierno en el enclave, que debe estar formado por palesitnos que no militen en Hamás, grupo islamista que debe ser desarmado, de acuerdo a las estipulaciones estadounidenses.