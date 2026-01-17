Trump impone aranceles adicionales del 10% a Dinamarca y los otros siete países europeos que han aprobado enviar tropas a Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que EEUU complete el proceso de "adquisición" del territorio.

Trump ha terminado por desatar su ira contra las maniobras que plantean los países afectados por los nuevos aranceles. Se trata de la llamada Operación Resistencia Ártica, ejercicios impulsados por Dinamarca, a cuyo reino pertenece la isla, y que han contado con el respaldo de los países mencionados por Trump, quien ha declarado este despliegue, directamente, como una "amenaza" para la seguridad mundial.

Trump, para redoblar su apuesta, ha avisado además que este arancel adicional del 10 por ciento subirá a partir del 1 junio a un 25% y "deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia" por parte de Estados Unidos, ha hecho saber el mandatario en su plataforma Truth Social.

La Casa Blanca había afirmado este jueves que el reciente despliegue de tropas por parte de estos países no altera el deseo manifiesto del presidente estadounidense, Donald Trump, de adquirir Groenlandia mientras que el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, a cuyo reino pertenece la isla ártica, anunció el miércoles la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una "solución común" a los desacuerdos.

"Una situación peligrosa para la supervivencia del planeta"

Trump señala concretamente a este grupo de países porque, sin mencionar abiertamente el despliegue, "han viajado a Groenlandia con fines desconocidos" y generado "una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta".

"Estos países, que participan en este peligroso juego, han puesto en juego un nivel de riesgo insostenible", ha avisado el presidente estadounidense antes de declarar que se ha visto obligado a tomar esta decisión "para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas".

En su mensaje, Trump ha esgrimido una vez más que la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos representa una medida de protección ante las ambiciones de Rusia y de China dado que Dinamarca, a cuyo reino pertenece la isla ártica, está absolutamente indefensa, a su entender, frente a las potencias militares de ambos países.

"China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada"

"China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto", ha indicado Trump antes de manifestar que "su única protección ahora mismo son dos trineos tirado por perros, y uno de ellos es nuevo".

Dada esta situación, "solo Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald J. Trump", ha indicado el mandatario, hablando de sí mismo en tercera persona, "puede participar en este juego". Trump ha prometido que, una vez Groenlandia quede bajo su control, "nadie tocará este territorio sagrado, sobre todo porque la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo entero está en juego".

De vuelta a su argumento sobre la defensa regional, Trump ha concretado que la posesión del territorio es imprescindible para que su sistema de defensa, la "Cúpula Dorada", funcione a pleno rendimiento.

"Ahora mismo estamos gastando cientos de miles de millones de dólares en programas de seguridad relacionados con esta cúpula, incluyendo la posible protección de Canadá" ha indicado, pero "este sistema, brillante pero altamente complejo, solo puede funcionar a su máximo potencial y eficiencia, debido a sus limitaciones, si este territorio está incluido".

Para terminar su mensaje, Trump ha vuelto a tender la mano a una negociación, siempre en sus propios términos. "Estados Unidos está inmediatamente abierto a negociar con Dinamarca o cualquiera de estos países que han puesto tantas cosas en peligro, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluyendo la máxima protección, durante tantas décadas", ha concluido.