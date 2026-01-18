Tensión en el Ártico
Los soldados alemanes abandonan Groenlandia tras completar la misión de exploración
La misión del contingente era explorar qué aporte podía hacer Alemania para mejorar la misión de la isla y del Ártico en general en el marco de la OTAN
EFE
Un equipo de 15 soldados alemanes ha abandonado Groenlandia este domingo en dirección a Copenhague tras cumplir con su misión exploratoria, según explicaron fuentes del comando a varios medios de comunicación.
"La exploración se ha sido termina como estaba planeada y ahora se analizarán los resultados en Alemania", dijo el jefe del comando que insistió en que la misión no ha sido interrumpida.
El equipo alemán había llegado a Groenlandia sólo el sábado por la noche y, según el Ministerio de Defensa, su misión era explorar que aporte podía hacer Alemania para mejorar la misión de la isla y del Ártico en general en el marco de la OTAN, en medio de las presiones del presidente de EE.UU, Donald Trump, para anexionarse la isla ártica.
La retirada de los soldados se produce un día después de que Trump, amenazara con aranceles a los países que desplazaron militares a Groenlandia.
- 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
- Muere un joven de 19 años en Alicante al atragantarse con una mandarina
- Alicante se atasca por lo pequeño… y se complica por lo grande: 37 incidencias en 15 carreteras esta mañana
- Cinco de los nueve condenados por las basuras de Orihuela deben pagar más de cinco millones al Ayuntamiento
- Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
- Jubilados con más de 40 años cotizados piden al Gobierno el fin de las penalizaciones en sus pensiones anticipadas
- La Aemet avisa de la llegada de una dana que traerá a la provincia de Alicante un fin de semana de lluvia y frío
- Recorte de 400 euros en la pensión de jubilación: así lo explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz