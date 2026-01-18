Los países europeos responden a los aranceles de Trump por Groenlandia

Los aranceles anunciados por el líder estadounidense, Donald Trump, contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyen su plan de anexión de la isla han causado perplejidad entre los socios europeos. Además, "podrían provocar una peligrosa espiral descendente", advirtieron este sábado los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de Consejo Europeo, António Costa, en un comunicado conjunto. Desde Italia, Reino Unido y Francia consideran un error la decisión del presidente estadounidense y los Veintisiete debatirán una respuesta conjunta en una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo.

"Los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente. Europa seguirá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía", dijeron ambos líderes europeos a través de un comunicado conjunto compartido en redes sociales. Von der Leyen y Costa insistieron en su defensa de la integridad territorial y la soberanía como principios fundamentales del derecho internacional y subrayaron su "interés transatlántico común en la paz y la seguridad en el Ártico, también a través de la OTAN".

La medida de Trump contra los países europeos ha llevado al bloque a convocar una reunión de emergencia este domingo, con la intención de acordar una respuesta conjunta frenta a las nuevas medidas arancelarias.

Macron carga contra unas amenazas "inaceptables"

Eel presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha adveritido de que "las amenazas arancelarias son inaceptables", en respuesta a las medidas anunciadas por Trump, y aseguró que los europeos responderán "de manera unida y coordinada si estas se confirmaran".

"Ninguna intimidación ni amenaza podrá influir en nosotros, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo cuando nos enfrentemos a situaciones de este tipo", alertó el presidente francés. El mandatario recordó que Francia está "comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en otros lugares". "Esto rige nuestras decisiones -agregó-. Es lo que fundamenta nuestro apego a las Naciones Unidas y a su Carta".

Meloni y Starmer consideran un "error" la medida de EEUU

La nueva crisis entre Europa y Estados Unidos, desencadenada por la voluntad expresada de Donald Trump de hacerse a toda costa con Groenlandia, empieza a tensar los nervios del Gobierno italiano. "El anuncio de este aumento de aranceles contra aquellos países que han decidido contribuir a la seguridad de Groenlandia es un error y no estoy de acuerdo", ha afirmado este domingo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una videoconferencia grabada desde Seúl, nueva escala de su gira asiática, según informa Irene Savio, corresponsal de EL PERIÓDICO desde Roma.

Según ha explicado Meloni, ella y Trump mantuvieron una conversación sobre este asunto este mismo domingo, en la que la dirigente italiana habría transladado al líder estadounidense la posición de Italia con las últimas decisiones de Estados Unidos.

Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, también tildó de "completamente errónea" la decisión del presidente estadounidense. "Aplicar aranceles a aliados por los aliados por buscar la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es completamente erróneo", afirmó este sábado el mandatario británico. En esa línea, Starmer también ha mantenido una conversación telefónica con Trump para reiterar su postura y su apoyo al reino de Dinamarca y a la idea de que solo el pueblo groenlandés puede decidir su futuro.

Una cumbre extraordinaria para unificar la respuesta europea

En paralelo, los embajadores de los Veintisiete ante la UE se han reunido para estudiar posibles medias en respuesta a la presión de la Casa Blanca, entre ellas reanudar la lista de medidas en represalia a Estados Unidos, que supondrían aranceles por valor 93 mil millones de euros, así como la posibilidad de activar el instrumento contra la coerción económica, una herramienta que tendría un mayor impacto sobre las exportaciones de bienes y servicios estadounidenses.

Costa ha insistido en que aunque están dispuestos a colaborar, los europeos se reservan el derecho a defenderse “ante cualquier tipo de coerción. Fruto de la reunión extraordinaria entre embajadores de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha decidido este domingo convocar una cumbre extraordinaria para coordinar la respuesta comunitaria.

Tras una serie de consultas con los líderes, Costa ha reiterado el respaldo de los líderes a los principios de “integridad territorial” y “soberanía nacional” y su apoyo a Groenlandia y Dinamarca ante las amenazas de Trump de tomar la isla. El presidente del Consejo Europeo ha destacado la importancia de la seguridad en el Ártico, insistiendo en la necesidad de abordar la cuestión en el marco de la OTAN.