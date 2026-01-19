Starmer responde con tibieza a las amenazas de Trump y aparca la guerra arancelaria: "EEUU es un estrecho aliado"

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha evitado entrar en batallas dialécticas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha apostado por la prudencia a la hora de valorar sus amenazas arancelarias y sus ambiciones anexionistas en Groenlandia. "Tenemos la relación más estrecha que existe entre dos países en el mundo y eso nos mantiene a salvo", ha asegurado Starmer en una rueda de prensa convocada a primera hora de este lunes. El líder laborista ha señalado que una guerra comercial con EEUU "no interesa a nadie" y ha insistido en la importancia de mantener su alianza en materia comercial y de defensa.

Es la primera vez que el primer ministro británico comparece ante los medios para hablar de este asunto desde que Trump anunció la imposición de aranceles adicionales de un 10% al Reino Unido y a otros siete países europeos a partir del 1 de febrero como respuesta a su decisión de enviar tropas a Groenlandia. Unos aranceles que aumentarán hasta el 25% a partir del 1 de junio, si no se logra una solución antes, y que han añadido más tensión a unas relaciones transatlánticas que pasan por su peor momento en décadas.

Pero a diferencia de otros líderes europeos, Starmer ha evitado responder con contundencia a las amenazas de Trump, alegando que este enfoque perjudicaría a los intereses de los británicos. "El enfoque que hemos adoptado ha generado cientos de miles de millones de libras en inversiones extranjeras en el Reino Unido", ha recalcado. "Esto es muy importante para el empleo y las empresas, y para la economía en general". El Reino Unido cerró un principio de acuerdo comercial con EEUU el pasado mayo, pero las negociaciones para cerrar los detalles se han estancado debido a los vaivenes de Trump.

Crecimiento económico

Desde su llegada al poder en julio de 2024, el Gobierno laborista ha fijado como principal prioridad el crecimiento económico. Starmer ha tratado de estrechar las relaciones con la Unión Europea, con EEUU y con otras potencias para captar inversiones y generar empleo en las zonas más deprimidas del país, las cuales se están convirtiendo en un caladero de votos para el partido de derecha populista Reform UK. Los riesgos de adoptar un enfoque diplomático duro contra potencias como EEUU o China podrían comprometer estas inversiones y costarle miles de votos, algo que el primer ministro no está dispuesto a aceptar.

A pesar de la cautela, Starmer ha apelado a los "principios" y a los "valores" de su país a la hora de defender su posición sobre Groenlandia. "Hay un principio aquí que no se puede dejar de lado porque afecta al núcleo mismo del funcionamiento estable y fiable de la cooperación internacional. Por lo tanto, cualquier decisión sobre el futuro estatus de Groenlandia corresponde únicamente al pueblo de Groenlandia y al Reino de Dinamarca. Ese derecho es fundamental y lo apoyaremos", ha indicado el primer ministro, evidenciando las discrepancias con Washington en este sentido.

El primer ministro ha trasladado su posición a Trump, con quien asegura mantener contacto permanente. En una llamada mantenida este domingo, mostró su rechazo a la imposición de aranceles e insistió en que esta decisión no es la forma adecuada de resolver las diferencias entre aliados. "Por eso digo que el uso de aranceles contra los aliados es totalmente erróneo. No ayuda en nada presentar los esfuerzos por reforzar la seguridad de Groenlandia como justificación para ejercer presión económica", ha asegurado Starmer este lunes. Aún así, el Reino Unido descarta por ahora aplicar aranceles como medida de respuesta a los gravámenes anunciados por Trump, con la esperanza de alcanzar un acuerdo antes de su entrada en vigor.