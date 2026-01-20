Nuevo estilo
Macron aparece en Davos con unas gafas de sol a lo 'Top Gun' por una dolencia ocular
El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, llamó la atención este viernes al aparecer con gafas de sol de espejo y estilo aviador (tipo Ray Ban) durante una reunión oficial celebrada en el Palacio del Elíseo, en París y, posteriormente en un estrado desde el que participó en el Foro de Davos (Suiza). Los asistentes se vieron sorprendidos y las fotografías difundidas por las agencias de noticias han generado dudas sobre las razones que le han llevado a llevar esas gafas.
El propio jefe del Estado francés se encargó de aclarar el motivo de su elección estética al inicio de la reunión. "Disculpen estas gafas, que se deben a un pequeño problema de salud", explicó Macron: "Tengo que usarlas durante un tiempo, así que tendrán que aguantarme así".
Macron ya había sido visto la semana pasada en la base aérea de Istres, en el sureste de Francia, luciendo unas gafas de sol similares, también de estilo aviador. En aquella ocasión, la imagen suscitó igualmente sorpresa, lo que llevó al servicio médico del Elíseo a ofrecer una explicación oficial. Según el equipo médico presidencial, el mandatario sufre un derrame en el ojo derecho, una afección leve pero visible que le obliga a protegerse de la luz durante unos días.
