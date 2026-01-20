El principal sindicato agrícola francés lleva su protesta contra Mercosur ante la Eurocámara

Cientos de agricultores se han manifestado en las inmediaciones del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) para protestar contra el tratado de libre comercio con Mercosur. El presidente de la FNSEA, el principal sindicato agrícola francés, Arnaud Rousseau, asegura que su ratificación supondría "un nuevo golpe" contra la agricultura de la UE con el argumentó de que supondrá una presión adicional sobre los precios agrícolas.

Cientos de tractores y agricultores llegados de toda Europa pretenden así frenar el tratado firmado con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en tanto que aún quedan varias etapas institucionales para completar la ratificación del tratado en la UE, entre ellas la votación en el Parlamento Europeo. Según Rousseau, incluso entre los partidarios del acuerdo "hay dudas sobre su marco jurídico".

En concreto, el dirigente agrícola calificó de "extremadamente peligrosa" la cláusula de reequilibrio incluida en el texto, al permitir compensaciones si nuevas normas sociales o medioambientales afectan al comercio. También alertó del impacto en sectores sensibles y aseguró que "hay un riesgo real sobre los precios de los cortes más nobles de la carne de vacuno".

En referencia al etanol, advirtió de que el acuerdo prevé la entrada de un volumen equivalente al 10 % de la producción europea, lo que podría provocar "una desestabilización del mercado".

Rousseau insistió en que el de Mercosur no debe analizarse de forma aislada y pidió evaluar los efectos acumulados de los acuerdos comerciales de la UE, al considerar que ya han debilitado a varios sectores agrícolas.