Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Netanyahu acepta la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este miércoles que ha aceptado la invitación presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sumarse a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023. "El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que acepta la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se convertirá en miembro de la Junta de Paz, que estará integrada por líderes mundiales", ha dicho su oficina a través de un breve comunicado.

Trump promete "borrar" Irán de la tierra si las autoridades iraníes deciden acabar con él El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha asegurado este martes que ha dado "instrucciones muy firmes" para que Estados Unidos "borrar" a Irán "de la faz de la tierra" si las autoridades del país centroasiático deciden matarlo. "Tengo instrucciones muy firmes: pase lo que pase, los borrarán de la faz de la tierra", ha declarado en una entrevista concedida a la cadena de televisión NewsNation al ser preguntado por supuestas "amenazas de muerte" vertidas en su contra por Teherán. En este sentido, el presidente estadounidense ha señalado que "no deberían hacerlo, pero les dejé una notificación: Pase lo que pase, vamos a hacer estallar, todo el país va a estallar por los aires".

Ejército israelí emite nuevas órdenes de evacuación en el sureste de Gaza La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) alertó este martes de nuevas órdenes de evacuación emitidas por el Ejército israelí en el sur de la Franja de Gaza, según un comunicado compartido en los canales oficiales del organismo. "La OCHA informa de que el Ejército israelí lanzó panfletos en Beni Sujaila, al este de Jan Yunis, ubicada al este de la llamada 'línea amarilla', ordenando a la población evacuar de inmediato", especifica la nota. La agencia estima que más de 400 familias permanecen todavía en la zona y señala que, por ahora, los agentes humanitarios no han observado movimientos de personas. La oficina de la ONU subrayó que estas órdenes se producen mientras miles de personas en Gaza continúan sin refugio adecuado, después de que las recientes tormentas afectaran a unos 80 emplazamientos de desplazados en la Franja y dañaran o destruyeran los refugios de al menos 4.000 familias.

Portugal admite tener "algunas dudas" sobre la Junta de la Paz de Gaza El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, admitió este martes que su Ejecutivo tiene "algunas dudas" en relación a la Junta de la Paz que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza y dijo que la invitación que han recibido del presidente estadounidense, Donald Trump, es un poco "ambigua". "Desde el punto de vista de su diseño y su configuración suscita algunas dudas", dijo el ministro en relación a esta junta durante una intervención en una comisión parlamentaria, en la que confirmó que Portugal recibió la invitación en la madrugada del pasado día 17. Y pese a que defendió que Portugal considera "fundamental pasar a una segunda fase en la cuestión del conflicto entre Israel y Palestina y su solución" que, sobre papel, sería esta junta, mostró dudas sobre su planteamiento actual.

Hamás acusa a Israel de violaciones sistemáticas de tregua en los 100 primeros días La organización islamista Hamás aseguró este martes haber cumplido "plenamente" el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, y acusó a Israel de vulnerarlo de forma sistemática, en un comunicado remitido a los mediadores -Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos- cuando se cumplen hoy 100 días desde la firma de la tregua. "El Movimiento (Hamás) afirma que ha cumplido de forma plena con todas las disposiciones del acuerdo y lo ha tratado como un marco vinculante destinado a proteger a nuestro pueblo y detener el derramamiento de sangre, y no como una excusa política para la continuación de la agresión o la reproducción de políticas genocidas", sostiene la nota. El documento acusa a las fuerzas israelíes de cometer 1.298 violaciones del alto el fuego, entre ellas disparos directos, incursiones militares y bombardeos aéreos y de artillería, así como demoliciones de viviendas y arrestos de civiles.

Zelenski desvela que Trump le invitó a ser parte de la Junta de Paz para Gaza pero no confirma si aceptará El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este martes que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le ha trasladado una invitación para ser parte de la Junta de Paz para Gaza, si bien ha declinado confirmar si participará debido al posible papel que podría jugar Rusia en el organismo, al que también ha sido invitado el mandatario ruso, Vladimir Putin. "Hemos recibido la invitación. Los diplomáticos trabajan sobre ella", ha dicho, según ha informado la agencia ucraniana de noticias UNIAN. "Siendo honestos, Rusia es nuestro enemigo. Bielorrusia es su aliado. Es muy difícil imaginar cómo podemos estar juntos con Rusia en un consejo u otro", ha explicado.

Israel demuele la sede en Jerusalén Este de la UNRWA, que habla de "ataque sin precedentes" Las autoridades de Israel han demolido este martes la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este, en línea con una ley aprobada en octubre de 2024 por su Parlamento prohibiendo sus actividades, un paso que ha sido duramente criticado por el comisionado general del organismo, que ha criticado un "ataque sin precedentes y un "desafío abierto y deliberado" al Derecho Internacional. "Un nuevo nivel de desafío abierto y deliberado al Derecho Internacional, incluidos los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas, por parte del Estado de Israel", ha asegurado Lazzarini en un mensaje en redes sociales, donde ha denunciado que "las fuerzas israelíes irrumpieron a primera hora de la mañana en la sede de la UNRWA, una instalación de la ONU, en Jerusalén Este".

Siria anuncia la captura de 81 presos de Estado Islámico tras su "fuga" de una cárcel del noreste El Gobierno sirio ha anunciado este martes la detención de más de 80 presos de Estado Islámico que permanecían recluidos en la prisión de Al Shaddadi, ubicada en el sur de la gobernación de Al Hasaka, bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), en medio de las acusaciones cruzadas por la excarcelación de yihadistas. El Ministerio del Interior, que ha hablado en términos de "fuga", ha confirmado en declaraciones a la agencia de noticias estatal SANA el arresto de 81 prófugos de un grupo de 120 miembros de Estado Islámico después de que unidades del Ejército hayan emprendido "unas operaciones de búsqueda y registro exhaustivas" en la citada localidad y sus inmediaciones para localizarlos y "garantizar la seguridad" de los residentes, incluyendo la imposición del toque de queda en la zona.

Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses en caso de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decline sumarse a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023. "Pondré aranceles del 200% a sus vinos y champanes y se unirá, pero no tiene que hacerlo", ha dicho Trump en declaraciones a la prensa, tras afirmar que "nadie quiere" a Macron porque "estará muy pronto fuera del cargo". "Estará fuera del cargo en unos meses", ha subrayado.