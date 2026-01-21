Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Witkoff mantiene una "muy positiva" reunión con el asesor de Putin en Davos
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha mantenido este martes en Davos (Suiza) una reunión que ha calificado como "muy positiva" con el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, sobre un futuro acuerdo de paz con Ucrania.
Así lo ha descrito en declaraciones a la prensa al término de un encuentro en el que se le ha visto acompañado por Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense, Donald Trump.
Por su parte, el también asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, ha celebrado que "el diálogo es constructivo y cada vez más gente entiende lo justo de la posición rusa" tras una reunión a puerta cerrada que ha durado más de dos horas, según recoge la agencia de noticias rusa TASS.
Zelenski condiciona la presencia de Ucrania en el Foro de Davos a dar pasos en su seguridad frente a Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este martes que Ucrania estará en el Foro Económico Mundial de Davos, que se organiza estos días en Suiza, y al que acude el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si de los encuentros en este contexto "pueden proporcionar una mayor protección" al país, apuntando que si los aliados no están listos para dar pasos en este sentido Kiev no tendrá representación en el Foro.
"Si las reuniones de Davos pueden proporcionar una mayor protección a las personas reales y a las ciudades y pueblos reales de Ucrania, Ucrania estará presente en Davos", ha expuesto el mandatario ucraniano en un mensaje en redes sociales en el que insiste en dar pasos para firmar las garantías de seguridad para el futuro de Ucrania.
Muere una persona y otras nueve salen heridas de un ataque de las fuerzas rusas sobre Járkov
Al menos una personas ha muerto y otras nueve han resultado heridas como consecuencia de un bombardeo de las fuerzas rusas sobre la provincia ucraniana de Járkov, según ha informado su gobernador, Oleg Sinegubov. Rusia ha lanzado tres misiles modelo KAB sobre el distrito de Slobidski alrededor de las 15.10 horas (hora local). A lo largo de esta jornada, la ciudad ha sido objetivo de otros ataques, principalmente contra infraestructura energética. El alcalde de Járkov, Igor Terejov, ha informado de ataques en otras áreas de la ciudad, como el distrito de Novobavarski. "El enemigo no cambia de táctica. En pleno invierno, ataca los sistemas vitales de la ciudad, intentando dejar a los residentes de Járkov sin calefacción ni luz", ha denunciado en sus redes sociales.
Ucrania lanza campaña global de donantes para compra de equipos de electricidad ante oleada de ataques rusos
El Gobierno de Ucrania ha lanzado este lunes una campaña global de donantes para la compra de equipos, electricidad y suministros energéticos en plenos ataques rusos contra la infraestructura energética del país.
"Esta ayuda es urgente. Se destinará a la compra de equipos, electricidad, suministros energéticos y todo tipo de energía directamente para los ucranianos y las comunidades necesitadas. Un pequeño gesto de vuestra solidaridad salvará a familias y niños ucranianos", ha anunciado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, en un mensaje en redes, en el marco de las iniciativas ucranianas para recuperar el sector energético del país.
Rusia anuncia avances en su invasión de Ucrania con la toma de dos localidades en Donetsk y Zaporiyia
El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes avances territoriales en el marco de la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de dos localidades en las provincias de Donetsk y Zaporiyia.
El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que las tropas del país euroasiático han "liberado" en las últimas horas las localidades de Novopavlovka y Pavlovka, situadas en Donetsk y Zaporiyia, respectivamente. Kiev no se ha pronunciado por ahora sobre la situación sobre el terreno.
Ucrania acusa a Rusia de lanzar unos 150 drones en una nueva oleada nocturna de ataques aéreos
Las autoridades de Ucrania han acusado este lunes a Rusia de lanzar cerca de 150 drones contra el país, en una nueva oleada de ataques nocturnos en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.
La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado que las tropas han lanzado 145 drones y ha subrayado que 126 de ellos han sido interceptados. Asimismo, ha confirmado impactos en doce puntos del país, así como la caída de restos de aparatos derribados en otros cinco.
"El ataque continúa, ya que hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", ha señalado, al tiempo que ha reclamado a la población que "siga las normas de seguridad" en caso de ataque aéreo, sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre los objetivos atacados.
El OIEA anuncia el inicio de "reparaciones cruciales" en la central nuclear de Zaporiyia
El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este domingo el inicio de "reparaciones cruciales" en la última línea eléctrica de reserva de la central nuclear de Zaporiyia, fuera de servicio por los ataques del pasado 2 de enero.
"Han comenzado las cruciales reparaciones en el sistema de emergencia de la línea eléctrica de 330 kV Ferosplavna-1 bajo un acuerdo de alto el fuego mediado por el OIEA", ha destacado el director general del OIEA, el argentino Rafael Mariano Grossi, en un mensaje publicado en redes sociales.
Un equipo ucraniano está realizando estos trabajos de reparación mientras un equipo del OIEA supervisa la labor, ha destacado el organismo internacional.
Muere una civil rusa tras el ataques con drones ucranianos en la región de Bélgorod
Una civil rusa murió hoy en la región fronteriza de Bélgorod y un hombre resultó herido tras ataques de drones ucranianos, denunció el gobernador local, Viacheslav Gladkov.
"En la localidad de Necháyevka del distrito de Bélgorod murió una mujer tras la detonación de un dron FPV. En la localidad de Golovinó del distrito de Graivoron un dron atacó un automóvil en el aparcamiento de una empresa. Un hombre recibió heridas de esquirla en la cadera y quemaduras de la mano derecha", escribió en Telegram.
Ucrania ataca prácticamente a diario las zonas fronterizas rusas, en particular las Bélgorod y Kursk, con drones ligeros, causando numerosas bajas en la población civil.
Dos muertos en Ucrania en ataques nocturnos rusos con drones
Al menos dos personas han muerto y decenas más han resultado heridas durante la pasada noche en las regiones de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Jemelnitski y Odesa en más de 200 ataques de drones rusos, según ha denunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
"Decenas de personas han resultado heridas, incluido un menor. Hasta ahora se sabe de dos personas muertas. Mis condolencias para sus familias y seres queridos", ha publicado Zelenski en un mensaje en redes sociales.
Rusia prosigue sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana
Las fuerzas invasoras rusas han proseguido sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana y en la última noche produjeron daños en la región de Odesa, según la agencia Ukrinform que alude a un reporte del Servicio de Emergencia de Ucrania en Facebook.
Los ataques produjeron daños en las capacidades de suministro y generaron un incendio que fue extinguido por los bomberos, según la misma fuente.
No hubo muertos ni heridos.
