El gobernador de California ve cancelada su intervención en Davos y alega presiones de Trump para silenciarlo

La intervención del gobernador de California, Gavin Newsom, en un acto paralelo del Foro Económico Mundial en Davos fue cancelada a última hora de este miércoles, desatando un cruce de acusaciones que ilustra la creciente tensión política entre la Casa Blanca de Donald Trump y uno de sus críticos más visibles dentro de Estados Unidos.

Newsom debía participar en un evento organizado por USA House, reconocido por primera vez por el Gobierno estadounidense como sede oficial del país en Davos. Sin embargo, pocas horas antes, su equipo fue informado de que la conversación había sido suspendida.

Según los organizadores, la decisión respondió a un cambio de enfoque. El acto, explicaron, estaría centrado exclusivamente en directivos empresariales y no incluiría a cargos públicos estadounidenses.

El gobernador de California, Gavin Newsom, habla con los periodistas durante la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos. / AP Photo/Markus Schreiber

Acusaciones de presión política

La versión no convenció al entorno del gobernador. En un intercambio privado de mensajes al que tuvo acceso el diario estadounidense Politico, un alto cargo de la administración de Newsom acusó a USA House de ceder a presiones del Departamento de Estado.

El organizador negó haber recibido instrucciones políticas y rechazó que Newsom hubiera sido “desinvitado”. Aseguró, además, que el gobernador seguía siendo bienvenido en el recinto.

El episodio se produjo en un contexto cargado. Davos se ha convertido este año en un escenario más del pulso político que enfrenta a Newsom con la administración Trump, presente también en Suiza con un mensaje muy distinto.

California como contramodelo

El gobernador demócrata acudió al foro con una idea clara: presentar a California como una alternativa política y económica al rumbo marcado por Trump. Y, de paso, proyectarse como figura nacional en un momento en el que ya es visto como un posible candidato presidencial en 2028.

En sus encuentros y declaraciones, Newsom ha acusado a la Casa Blanca de abusos de poder y ha tratado de acercarse a los aliados europeos, especialmente en un momento de fricción transatlántica por la ofensiva de Trump sobre Groenlandia.

Esta semana, llegó a calificar al presidente de “patético” y pidió a los líderes europeos que dejaran de contemporizar con Washington.

Choque directo con la Casa Blanca

La respuesta no tardó. Desde el propio escenario de Davos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se burló públicamente del gobernador.

“Puede que sea el único californiano que sabe menos de economía que Kamala Harris”, dijo, antes de advertir de que la administración Trump “va a ir a por California” por presuntos fraudes.

Bessent sugirió además que la cancelación del acto no era casual. “Le pidieron que hablara de sus políticas emblemáticas, pero no va a hacerlo”, afirmó. “¿Qué han traído esas políticas? Migración de salida, un enorme déficit presupuestario y la mayor población sin hogar del país”.

Europa, en el punto de mira

Más allá del incidente concreto, Newsom aprovechó su paso por Davos para cargar contra lo que llamó la “complicidad” europea frente a las exigencias de Trump sobre Groenlandia.

“El intento de negociar con él no es diplomacia, es estupidez”, dijo a los periodistas. “Es hora de plantarse y dejar de arrodillarse”.

El choque en Davos recuerda a otro reciente. El mes pasado, durante una visita a Washington, Newsom acusó a la administración Trump de bloquear una reunión oficial sobre la petición de California de más ayuda federal contra los incendios forestales.

Noticias relacionadas

Pequeños gestos, en apariencia. Pero que, juntos, dibujan un conflicto político cada vez menos disimulado.