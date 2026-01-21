El Parlamento Europeo congela el pacto sobre aranceles con EEUU tras las amenazas de Trump por Groenlandia

El Parlamento Europeo ha decidido este miércoles frenar el procedimiento legislativo que llevaría a aprobar una sustancial rebaja de los aranceles a una larga lista de productos procedentes de Estados Unidos, tal y como Washington y Bruselas pactaron el pasado mes de julio, en respuesta a las amenazas de tomar el control de Groenlandia.

"No nos ha quedado otra alternativa que suspender el trabajo sobre las dos propuestas legislativas de Turnberry (Escocia) hasta que Estados Unidos decida retomar el camino de cooperación en lugar de la confrontación", ha dicho el presidente de la comisión de comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, durante una rueda de prensa. “Está totalmente claro que se rompió el acuerdo de Escocia cuando el presidente [de Estados Unidos, Donald] Trump anunció un arancel del 10% para los productos europeos a partir del 1 de febrero y del 25% si Groenlandia no va a Estados Unidos en junio”, ha dicho Lange.

El pasado mes de julio, el presidente de Estados Unidos, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cerraron un acuerdo que debía poner fin a la escalada arancelaria iniciada por la Casa Blanca. La UE logró un arancel máximo del 15% sobre sus exportaciones a EEUU, a cambio de una rebaja notable de los gravámenes sobre los productos estadounidenses.

Esa rebaja necesita pasar por los cauces habituales del proceso legislativo comunitario. Es decir, los gobiernos representados en el Consejo pactan su posición, la Eurocámara hace lo propio, negocian y cuando llegan a un acuerdo, ambas instituciones aprueban la decisión. Ante las amenazas de Trump de tomar Groenlandia y su decisión de incrementar los aranceles a las importaciones de seis países del bloque, la Eurocámara ha decidido este miércoles frenar el proceso.

Rebajas arancelarias

La declaración política que Trump y Von der Leyen firmaron en Escocia era eso, una declaración política. Después, ambas partes debían traducir esos compromisos en decisiones legales. Bruselas se comprometió a eliminar aranceles para productos industriales y a dar trato preferencial a algunos alimentos. Esa es la rebaja que ha frenado la Eurocámara.

Concretamente, la propuesta de la Comisión supondría una rebaja de los gravámenes a alrededor del 34% de las exportaciones de productos industriales procedentes de Estados Unidos. Un 66% ya entran libres de aranceles. Además, daba un trato preferencial a ciertos productos como frutos secos, lácteos, frutas y verduras frescas y procesadas, alimentos procesados, semillas, aceite de soja y carne de cerdo y de bisonte. La otra propuesta renueva la eliminación de las tasas para la importación de langosta.

Aunque la Comisión solo podía comprometerse a iniciar el proceso, dado que la decisión última recae en la Eurocámara y los gobiernos, Estados Unidos había advertido de que no seguiría cumpliendo sus promesas sin avances. Entre otras cosas, los europeos esperan lograr excepciones al arancel máximo del 15% para sectores particularmente sensibles como el vino.

Negociaciones en paralelo

La noticia ha llegado apenas unas horas después de que el comisario de comercio, Maros Sefcovic, se haya reunido en los márgenes del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) con el responsable de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer. Los contactos entre la Casa Blanca y la Comisión se han intensificado en los últimos días, tras el anuncio de Trump de los nuevos aranceles.

"La Unión Europea promueve el diálogo y las soluciones, dentro del respeto mutuo", ha dicho Sefcovic en una publicación en sus redes sociales. El esloveno ha defendido ante Greer la necesidad de buscar una solución "en el interés común" y "evitar una espiral descendente en el comercio" entre ambos lados del Atlántico.

Noticias relacionadas

Lo cierto es que la tensión ha ido en aumento en las últimas semanas ante las renovadas amenazas de Trump contra Groenlandia. Este jueves, los líderes de la Unión Europea se reúnen para una cumbre extraordinaria en Bruselas con la posibilidad sobre la mesa de responder con represalias o incluso activar el mecanismo anticoerción contra Estados Unidos, una opción que la Eurocámara también respalda.