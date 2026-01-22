Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reunión inaugural en Davos

Lista completa de los miembros de la “Junta de Paz” de Trump para Gaza en Davos

Se trata de una iniciativa presidida por el líder estadounidense para controlar la reconstrucción de Gaza a la que los líderes europeos se han opuesto porque mina la autoridad de Naciones Unidas

Davos, Suiza, 22 de enero de 2026.- El presidente de Paraguay, Santiago Pena, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, el presidente de Kosovo, Vjosa Osmani, el ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Armenia, Nikol Pashinyan, el ex primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan para la firma del &quot;Consejo de Paz&quot; en el Foro Económico Mundial de Davos

Mario Saavedra

Mario Saavedra

Madrid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha inaugurado hoy en el Foro de Davos la llamada "Junta de Paz" o "Consejo de Paz" (Board of Peace). Le han acompañado una veintena de líderes o ministros de Exteriores de países árabes y musulmanes, además de los de Hungría (Víktor Orban) o el de Argentina (Javier Milei). Los líderes europeos se han opuesto porque consideran que mina la autoridad de Naciones Unidas

La "Junta de Paz" es un órgano que se deriva del acuerdo de Paz para Gaza de 20 puntos firmado por varios países árabes e Islámicos y derivó en un frágil alto el fuego en la Franja tras dos años de Guerra. Se ha presentado como un "órgano político de coordinación internacional". Su carta fundacional deja abierta la puerta a actuar también sobre "otros conflictos".

DAVOS (Suiza), 22/01/2026.- Donald Trump exhibe la carta fundacional del &quot;Consejo (Junta) de Paz&quot;

DAVOS (Suiza), 22/01/2026.- Donald Trump exhibe la carta fundacional del "Consejo (Junta) de Paz" / GIAN EHRENZELLER / EFE

Trump invitó a sesenta jefes de Estado o de Gobierno mundiales, incluido el español Pedro Sánchez, pero solo se han presentado dos decenas de países, y muchos con rango de ministro de Exteriores.

Esta es la lista completa de los asistentes.

Lista de miembros de la Junta de Paz de Trump en Davos

"Les damos la bienvenida a los miembros fundadores del Consejo de la Paz", se ha escuchado en el auditorio de Davos. Estos son los mencionados:

  1. Ministro de la Corte del Primer Ministro del Reino de Baréin - Shaikh Isa bin Salman bin Hamad Al Khalifa
  2. Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Marruecos - Nasser Bourita
  3. Presidente de la República Argentina - Javier Milei
  4. Primer Ministro de Armenia - Nikol Pashinyan
  5. Presidente de la República de Azerbaiyán - Ilham Aliyev
  6. Primer Ministro de la República de Bulgaria - Rosen Zhelyazkov
  7. Primer Ministro de Hungría - Viktor Orbán
  8. Presidente de la República de Indonesia - Prabowo Subianto
  9. Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores y de Expatriados del Reino Hachemita de Jordania - Ayman Safadi
  10. Presidente de la República de Kazajistán - Kassym-Jomart Tokayev
  11. Presidenta de la República de Kosovo - Vjosa Osmani
  12. Primer Ministro de la República Islámica de Pakistán - Shehbaz Sharif
  13. Presidente de la República de Paraguay - Santiago Peña
  14. Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Catar - Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani
  15. Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudí - Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud
  16. Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Turquía - Hakan Fidan
  17. Enviado Especial a Estados Unidos por los Emiratos Árabes Unidos - Yousef Al Otaiba
  18. Presidente de la República de Uzbekistán - Shavkat Mirziyoyev
  19. Primer Ministro de Mongolia - Gombojavyn Zandanshatar

El primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, dijo este miércoles que también aceptaba la invitación, pero no ha viajado a Davos (Suiza). Sobre él pesa una orden de detención internacional emitida por la Corte Internacional de Justicia por presuntos crímenes de guerra en la guerra de Gaza, incluidos el uso del hambre como arma de guerra.

