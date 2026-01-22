En Bruselas
Sánchez participa en una cumbre extraordinaria de la UE sobre Groenlandia
El presidente del Gobierno defenderá la plena integridad territorial de Dinamarca en la reunión de los Veintisiete
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este jueves en Bruselas en una cumbre extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para analizar cómo tienen que abordar la relación con Estados Unidos, tras las pretensiones de su presidente, Donald Trump, de hacerse con Groenlandia.
Sánchez defenderá la plena integridad territorial de Dinamarca en la reunión de los Veintisiete y, sobre las amenazas de Trump, cree que si Estados Unidos finalmente invadiera ese territorio semiautónomo danés supondría la "carta de defunción" de la OTAN.
La reunión de los Veintisiete tendrá lugar por la tarde, después de que por la mañana algunos líderes europeos participen en otra cumbre, una del G7 en París convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, a la que no asistirá Trump.
Está previsto que en la reunión de los Veintisiete discutan posibles represalias comerciales contra Estados Unidos, en el caso de que Trump acabe imponiendo aranceles. Unas represalias comerciales de la UE hacia EEUU que podrían ser por valor de 93.000 millones de euros.
En debate por los Veintisiete estará también la posibilidad de estrenar el instrumento anticoerción, con el que la UE puede imponer restricciones a la importación y a la exportación a Estados Unidos, a sus inversiones en la UE, restringir los derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses o prohibirles participar en licitaciones públicas
- ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
- La entidad que dirige el Liceo Francés de Alicante pone a la venta de forma íntegra el centro
- Paquito, sobre el fichaje de su hijo por el Hércules: 'Tenerlo en casa es un orgullo para mí
- Alicante renueva las normas para subir al autobús: cambios en los patinetes eléctricos y en el 'pago' de las multas
- Detenido en Sevilla un empresario como presunto colaborador de González Amador
- ¿Por qué están los parques y la Explanada de Alicante cerrados desde el lunes?
- Mañana complicada en las carreteras de Alicante: retenciones, obras y varios accidentes
- Martín Moratilla, 'tres' de Emergencias en la dana y señalado por la Guardia Civil, nuevo jefe de Bomberos en la Diputación de Alicante