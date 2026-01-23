Sánchez rechaza la oferta de Trump para que España participe en la Junta de Paz para Gaza

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha rechazado el ofrecimiento de Trump para participar en la Junta de Paz para Gaza al considerar que está fuera del marco de Naciones Unidas y, además, no está presente la Autoridad Nacional Palestina. Sánchez desechó la participación de paz en esa iniciativa en la rueda de prensa que ofreció en Bruselas al término de la reunión extraordinaria de los Veintisiete que analizó las intenciones de Trump sobre Groenlandia.

La propuesta presentada el jueves por el presidente de Estados Unidos en el Foro de Davos, concebida inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza, pretende ser la primera de otras elaboradas para otros conflictos globales. "Agradecemos la invitación, pero declinamos participar en esa Junta propuesta por la Administración estadounidense", recalcó antes de señalar que lo hace sobre todo por coherencia con la política que ha venido desplegando el Gobierno respecto al futuro de los palestinos y la apuesta con el orden multilateral, el sistema de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

Sánchez hizo hincapié en que el futuro en conjunto de Palestina deben dirimirlo los palestinos, como también, junto con Israel, deben dirimir su coexistencia pacífica en un proceso dialogado que implemente la solución de los dos Estados, permita la entrada de la ayuda humanitaria y garantice la paz entre ambos países. El presidente del Gobierno aseguró que España va a continuar trabajando y comprometiéndose con un proceso de paz que busca desde hace 30 años junto con otros muchos socios europeos y del resto de la comunidad internacional.

Canadá, excluido

Horas después de la presentación de la junta para Gaza ante las élites mundiales, el mandatario estadounidense sorprendió en su red Truth Social al anunciar que retiraba su lla invitación al líder canadiense Mark Carney: "La Junta de Paz retira la invitación dirigida a usted respecto a la adhesión de Canadá". Una decisión que parece ser una clara consecuencia de la intervención previa del líder canadiense donde adviritió de la "ruptura" en el sistema global de gobernanza liderado por Washington. "Canadá no existe gracias a Estados Unidos", remarcó el jueves el primer ministro canadiense, cuyo Gobierno también ha dicho que no pagaría para unirse a la junta.

Esta iniciativa, que según Trump trabajará "en colaboración" con la ONU, busca apuntalar su imagen de pacificador, un día después de retirar sus amenazas contra Groenlandia, un territorio autónomo danés que considera clave para la seguridad de Estados Unidos.

El jefe del Consejo Europeo, Antonio Costa, dijo a primera hora del viernes tras una reunión de líderes en Bruselas que la Unión Europea tiene "serias dudas" sobre la Junta, precisamente sobre su ámbito de actuación y su compatibilidad con la Carta de Naciones Unidas.

Aunque inicialmente el órgano se creó para supervisar la reconstrucción de Gaza tras la guerra entre Hamás e Israel, sus estatutos no limitan la función al territorio palestino y han generado preocupación de que Trump quiera que rivalice con la ONU.

Su puesta en marcha responde también a la frustración del presidente estadounidense por no haber obtenido el Premio Nobel de la Paz, que recayó en la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Sánchez, "encantado" de explicar el gasto en Defensa

El jefe del Gobierno aseguró que estaría "encantado" de explicarle a Trump el gasto en defensa de España. Respondió de esta forma después de las palabras del presidente estadounidense en las que acusó a España de ser "un aprovechado" por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a incrementar su gasto en defensa hasta un 5 % de su PIB y dijo que le gustaría hablar con este país al respecto.

El jefe del Ejecutivo subrayó que España ha triplicado su inversión en defensa desde que está al frente del Gobierno y destina a este ámbito 34.000 millones de euros al año de los impuestos de todos los españoles, cifra que dijo que supone más que la de trece países de la OTAN conjuntamente.

"Ahí están las cifras", subrayó Sánchez, quien garantizó la total lealtad y claridad del Gobierno de España para señalar que de la misma que fortalece su defensa y contribuye a la defensa colectiva, no va a renunciar a fortalecer la sanidad pública, la educación, la ayuda a la dependencia, la ayuda al desarrollo o la cooperación con terceros países.

Todo eso dijo que significa también seguridad, y que ésta no sólo se garantiza fabricando o comprando armamento. Al preguntarle si estaría dispuesto a explicar esos argumentos directamente al presidente de Estados Unidos, ha señalado: "¿Cuándo he tenido yo algún problema? Al contrario, siempre encantados".