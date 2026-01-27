En Directo
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
Benjamín Netanyahu ha criticado el anuncio de EEUU sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, una decisión que no fue "coordinada con Israel y es contrario a su política"
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Muere un bebé por hipotermia en Gaza, ya son once los niños fallecidos este invierno
Un bebé de 12 días murió en el Hospital Al Rantisi, en la Franja de Gaza, debido al frío extremo, por lo que se eleva a once el número de niños fallecidos por hipotermia durante este invierno en el enclave palestino, donde no hay refugio adecuado para cientos de miles de desplazados forzosos.
El Ministerio de Sanidad de Gaza, en manos del Gobierno del grupo islamista Hamás, informó este martes en su comunicado diario de la muerte del bebé de 12 días, y señaló que, además, el lunes se registraron dos muertes y nueve personas heridas debido a los ataques de las fuerzas israelíes.
Mientras el frío y las lluvias se intensifican, los niños y las familias de Gaza se refugian en precarias estructuras, improvisadas y mal aisladas, en las que se enfrentan a fenómenos extremos con poca protección contra los elementos.
Los preparativos para la reapertura del paso de Rafah avanzan todavía sin fecha
El tránsito de camiones con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza prosigue este martes en el paso fronterizo de Rafah, que une Egipto con el enclave palestino, mientras en la zona comienzan a atisbarse los primeros movimientos para la reapertura del cruce anunciado por las autoridades tanto israelíes como palestinas.
Una fuente del ámbito de la seguridad egipcia confirmó a EFE que se están realizando los preparativos necesarios para reabrir el cruce en los próximos días, con el objetivo de permitir el tránsito de personas en ambas direcciones como primer paso en la aplicación del plan de reconstrucción impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
La fuente, que pidió el anonimato, indicó que la reapertura oficial se producirá una vez finalizados los arreglos en el lado palestino del cruce, incluidos los accesos y la elaboración de las listas de salidas y regresos, aunque no detalló la fecha exacta en la que se producirá.
Israel mata a tres palestinos en dos incidentes en ciudad de Gaza
El Ejército israelí mató este martes a tres palestinos, incluido un joven de 17 años, en dos incidentes que tuvieron lugar en el barrio de Al Tuffah, al este de la ciudad de Gaza, según informaron a EFE fuentes sanitarias del Hospital Al Shifa, que recibió a las víctimas. Según las mismas fuentes, en el primer incidente dos palestinos fueron abatidos a tiros por las fuerzas israelíes cuando intentaban regresar a su casa en el barrio de Al Tuffah.
Irán emite "confesiones" de manifestantes que grupos de derechos humanos condenan como "forzadas"
Los medios iraníes ha emitido casi un centenar de "confesiones" de supuestos terroristas que participaron en las protestas que han sacudido Irán y que grupos de derechos humanos califican de "forzadas" y "vídeos de propaganda". Casi un centenar de vídeos han sido emitidos en medios estatales como la televisión IRIB, Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, o la agencia Mehr, según el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Amnistía Internacional calificó las imágenes de "videos de propaganda" y aseguró haber recibido información de que "las autoridades están obligando a los detenidos a firmar declaraciones que no se les ha permitido leer y a realizar confesiones forzadas de delitos que no cometieron, así como de actos pacíficos de disidencia".
Netanyahu advierte de una "guerra mundial contra los judíos"
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este lunes de que hay en marcha "una guerra mundial contra los judíos" que atribuye a una alianza de la ultraizquierda y del islam radical y que amenaza con destruir la civilización occidental.
"Están haciendo una guerra mundial, una Guerra Mundial Judía, primero contra los judíos y luego contra el Estado judío", ha afirmado Netanyahu durante su intervención en la Segunda Conferencia Internacional para Combatir el Antisemitismo celebrada este lunes en Jerusalén.
Netanyahu ha asegurado que hay una "invasión" en marcha "en todos los países de Europa occidental y en Estados Unidos" que amenaza "nuestra civilización común, libre y democrática". "Es una invasión no de personas de diferente color, raza o fe. No es esa la cuestión. Es gente con una ideología, la ideología de destruir Occidente", ha apuntado.
Al menos dos muertos en nuevo ataque israelí en Líbano
Al menos dos personas murieron en el bombardeo de un dron israelí contra un vehículo en la localidad de Kfar Roummane, en el sur del Líbano, lo que eleva a tres el número de fallecidos este lunes por ataques atribuidos al Estado judío.
El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano informó en un comunicado de que "un ataque del enemigo israelí contra el pueblo de Kfar Roummane, en el distrito de Nabatieh, causó el fallecimiento de dos ciudadanos", sin ofrecer detalles sobre sus identidades.
Por su parte, el Ejército israelí aseguró que la acción estuvo dirigida contra dos miembros del grupo chí libanés Hizbulá.
Los israelíes reciben con alivio el cuerpo de su último rehén
Cientos de israelíes se movilizaron este lunes en carreteras y plazas para recibir con honores el cuerpo de su último rehén rescatado el Gaza, el del policía Ran Gvili, un retorno que cierra heridas de una sociedad profundamente marcada por los asesinatos y secuestros de Hamás hace exactamente 843 días.
La palabra "alivio" es la que más se repite en los diferentes foros israelíes y en las calles de Israel tras más de dos años de lucha por conseguir el retorno de los rehenes vivos y muertos que quedaban en la Franja palestina: 48 -20 vivos y 28 muertos- de los 255 secuestrados cuando comenzó el 10 de octubre el alto el fuego.
Portaaviones nucleares de EE.UU. llegan a Oriente Medio
El grupo de portaaviones estadounidenses de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln llegó a Oriente Medio, informó este lunes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), tras el anuncio del presidente Donald Trump de enviar una "flota enorme" ante la represión contra las protestas en Irán.
El Centcom anunció en sus redes sociales que el "Grupo de Portaaviones de Ataque Abraham Lincoln Carrier está ahora desplegado en Oriente Medio para promover la seguridad regional y la estabilidad", aunque no mencionó de forma directa a Irán ni precisó la cantidad de elementos desplegados.
Israel mata a un expresentador de la televisión de Hizbulá con un ataque de dron en Líbano
Un expresentador de la televisión del grupo chií libanés Hizbulá, Al Manar, murió este lunes en el bombardeo de un dron israelí contra el vehículo en el que viajaba por la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, informaron diversas fuentes.
"Un ataque del enemigo israelí en la localidad de Tiro causó el fallecimiento de un ciudadano y heridas a otros dos", indicó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin ofrecer detalles sobre sus identidades, como viene siendo habitual.
Sin embargo, Al Manar confirmó que la víctima mortal es Sheij Ali Noureddine, quien trabajó como presentador del canal y a quien identificó como el objetivo principal del bombardeo, perpetrado por un avión no tripulado.
Lula pide a Trump que la Junta de Paz se limite a Gaza e incluya a Palestina
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó este lunes por teléfono con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, a quien le pidió que la Junta de Paz propuesta por Washington se limite a lidiar con la situación de Gaza e incluya un asiento para Palestina.
