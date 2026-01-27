Tailandia inicia controles para los pasajeros procedentes de Calcuta por el virus Nipah

Aumenta el temor internacional al virus Nipah. Tailandia han establecido controles sanitarios en tres aeropuertos que reciben vuelos procedentes de la ciudad india de Calcuta ante la preocupación por un brote del virus Nipah, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera "bajo" el riesgo de expansión. El Departamento para el Control de Enfermedades indicó este martes que aplica "medidas de detección y prevención" del virus Nipah, un patógeno de alta letalidad para el que no hay vacuna ni tratamiento antiviral, a fin de "prevenir la introducción del virus en Tailandia y garantizar la seguridad sanitaria de la población".

La infección por el virus Nipah -identificado por primera vez en 1998 a raíz de un caso en Malasia- provoca desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal, con una tasa de mortalidad estimada entre el 40% y el 75%. La India registró sus primeros brotes en humanos también en Bengala Occidental (este del país) en 2001 y 2007, cuando se registraron al menos 50 muertos. Desde 2018, los casos se han concentrado en el estado meridional de Kerala, donde el más reciente brote, en julio de 2025, causó tres infectados y dos fallecidos.

Alerta en la India por el brote del virus Nipah, que la OMS vigila porque puede provocar una pandemia / EP

Tailandia pide a los viajeros procedentes de zonas de alto riesgo que observen su salud por si tienen algún síntoma de enfermedad y rellenen un cuestionario sanitario, además de instalar controles de temperatura. "Si un pasajero procedente de una zona de alto riesgo presenta fiebre alta o síntomas respiratorios durante la facturación o el embarque, debe presentar un certificado de aptitud para volar", apunta en un comunicado el departamento.

De momento, el Ministerio de Salud no ha informado sobre la detección de casos en el país entre los 700 viajeros que llegan cada día desde Calcuta hasta los dos aeropuertos internacionales de Bangkok y otro en la turística isla de Phuket. Un portavoz de la OMS indicó hoy en respuesta a EFE que por ahora no hay evidencias de un incremento de la transmisión del virus entre humanos tras dos casos confirmados a mediados de enero en el estado de Bengala Occidental, cuya capital es Calcuta, y que ha obligado a poner bajo vigilancia allí a cerca de 190 personas por haber mantenido contacto con los infectados. Además de Bangkok, las autoridades de Vietnam también han ordenado reforzar la vigilancia y aplicar medidas de prevención y control desde los pasos fronterizos, mientras que Nepal y Hong Kong han activado puntos de cribado en algunos de sus aeropuertos.

Temor a la propagación en China

Ante el aumento de la alerta en la India, las autoridades sanitarias chinas aseguraron este martes a través de medios estatales que no se han detectado casos del virus Nipah en el país y consideraron limitado el impacto del brote registrado en la India, aunque han extremado la vigilancia ante la posibilidad de casos importados. Ante la preocupación generada entre la población por el brote en la India, notificado justo antes de que comiencen en China los desplazamientos masivos por las vacaciones del Año Nuevo lunar, la Administración Nacional de Control y Prevención de Enfermedades recordó que los casos del país vecino se concentran en una región (Bengala Occidental) que no comparte frontera terrestre con China.

La OMS considera "bajo" el riesgo de expansión del letal virus Nipah tras la alerta en la India / EP

El organismo incidió en que el virus presenta una baja capacidad de supervivencia en el entorno, lo que reduce las oportunidades de contagio para la población general, aunque llamó a mantener la vigilancia. China, de acuerdo a la misma fuente, no ha registrado ningún caso de Nipah desde que el virus fue identificado por primera vez en 1998. Sin embargo, la Administración admitió que existe un "cierto riesgo" de importación, por lo que se han reforzado las tareas de seguimiento epidemiológico y evaluación de riesgos, especialmente en los puntos de entrada al país.

En China, la alerta ha coincidido con la cercanía del periodo vacacional del Año Nuevo lunar, conocido como 'chunyun', el mayor movimiento anual de personas en el país, lo que ha alimentado el debate en redes sociales y reavivado el recuerdo de la pandemia de covid-19. Las autoridades recordaron que el país cuenta desde 2021 con directrices técnicas específicas para la prevención y el control del Nipah, así como con capacidad de diagnóstico en los centros de control de enfermedades de todas las provincias.

¿Cómo se transmite el virus Nipah?

Se transmite a través de la contaminación de la fruta o agua por el murciélago que ha dejado sus fluidos, como saliva, heces u orina, y que consumen las personas, sobre todo en puestos callejeros, o los cerdos al dárselas como alimento, según la OMS. El periodo de incubación (intervalo entre la infección y el inicio de los síntomas) oscila entre 4 y 14 días. Sin embargo, se han registrado períodos de incubación de hasta 45 días. La infección por el virus de Nipah en cerdos y otros animales domésticos (caballos, cabras, ovejas, gatos y perros) es la principal vía de contagio para el hombre.

¿Cuáles son los síntomas?

Las personas infectadas presentan inicialmente síntomas gripales (fiebre, cefaleas, mialgias, vómitos y dolor de garganta). También pueden sufrir mareos, somnolencia, alteración de la consciencia y signos neurológicos que indican encefalitis aguda. Algunas personas también pueden padecer neumonía atípica y problemas respiratorios graves, como disnea aguda. En casos graves aparecen encefalitis y convulsiones, que progresan al coma en 24 a 48 horas, informa la OMS.

Problemas de diagnóstico y tratamiento

Los síntomas iniciales de la infección por el virus de Nipah son inespecíficos y esto puede dificultar el diagnóstico y crear problemas para detectar los brotes, implantar medidas eficaces y oportunas de control de la infección y emprender actividades de respuesta a los brotes. Además, la precisión de los resultados de laboratorio puede verse afectada por la calidad, cantidad, tipo y momento de obtención de las muestras clínicas, así como por el tiempo necesario para enviar las muestras de los pacientes al laboratorio. Según la OMS, no hay medicamentos específicos ni vacunas para la infección por el virus de Nipah, pese a que es prioritaria en el plan de investigación y desarrollo de esta organización, por lo que se recomienda un tratamiento de apoyo intensivo para las complicaciones respiratorias y neurológicas graves.

¿Cómo prevenir el contagio?

En ausencia de una vacuna, la única forma de reducir o prevenir la infección en las personas es concienciando sobre los factores de riesgo y educando sobre las medidas que pueden tomar para reducir la exposición y los casos de infección por el virus de Nipah. Por eso, es necesario reducir el acceso de los murciélagos a la savia de las palmeras datileras y a otros productos alimenticios fresco y lavar y pelar las frutas antes de consumir. Se deben usar guantes y otra ropa de protección al manipular animales enfermos o sus tejidos, y durante su sacrificio. En la medida de lo posible, las personas deben evitar el contacto con animales infectados. Y se debe evitar el contacto con personas contagiadas o usar equipos de protección e higiene de manos. A pesar de estas recomendaciones, la OMS considera "bajo" el riesgo de expansión en la India del virus Nipah.