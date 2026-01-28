Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rutte insta a la UE a flexibilizar el préstamo de 90.000 millones para que Ucrania compre armas a EEUU

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha instado a la Unión Europa a dar una mayor flexibilidad a Ucrania para usar el préstamo de 90.000 millones que los Estados miembro darán a Kiev para cubrir sus necesidades de financiación en 2026 y 2027, permitiendo la compra de armamento a Estados Unidos dado que la UE no puede "ni de lejos" cubrir las necesidades de defensa ucranianas.

Así lo ha pedido durante su intervención este lunes desde Bruselas en las comisiones de Asuntos Exteriores y de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, donde ha vuelto a incidir en la importancia de que los Estados miembro de la Alianza Atlántica eleven su gasto en defensa al 5% de su PIB.