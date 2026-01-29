Trump asegura que Putin ha aceptado no atacar Ucrania durante una semana por el frío: "Estamos muy contentos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que ha obtenido el compromiso de su homólogo ruso, Vladímir Putin, de que no bombardeará Kiev y otras ciudades de Ucrania durante una semana por el "frío extraordinario" en la zona.

"Se lo he pedido personalmente y ha accedido", ha explicado el mandatario a la prensa durante una reunión de su gabinete, la primera de las que realiza en esta segunda presidencia que no ha abierto a preguntas de los periodistas.

"Mucha gente me dijo que no malgastara la llamada, que no iba a conseguirlo, pero Putin lo hizo (acceder a la petición)", ha dicho Trump. "Estamos muy contentos de que lo hayan hecho. Porque no necesitan misiles llegando a sus pueblos y ciudades", ha declarado.

"Aparte de todo, no necesitan (los ucranianos) misiles en sus pueblos y ciudades. (...) Y pensé que era algo bueno, y Ucrania casi no lo cree, estaban muy contentos, porque están pasándolo mal", ha afirmado también el mandatario.

Justo a continuación su enviado especial, Steve Witkoff, ha intervenido para alabar a Trump en una de esas declaraciones clásicas ya de estas reuniones de gabinete en la Casa Blanca, donde los halagos al presidente no tienen límite."Creo que al final todo sucede por su espíritu indomable", ha dicho Witkoff.

Sin luz ni calefacción

Los reiterados ataques que el Ejército ruso está realizando contra la infraestructura energética de Ucrania han provocado que millones de personas estén viviendo con interrupciones en el suministro de luz, agua y calefacción. El país está sufriendo uno de los inviernos más duros de los últimos años y, según el pronóstico de la agencia meteorológica estatal del país eslavo, está previsto que las temperaturas desciendan hasta los -30 grados Celsius en los próximos días.

En Kiev, las autoridades locales han informado este jueves que 613 edificios están sin calefacción y también hay afectaciones en otras ciudades importantes como Járkov (noreste), Odesa (sur) y Dniéper (centro).

Para paliar esta situación, la Comisión Europea ha anunciado este jueves que desbloqueará 153 millones de euros en ayuda humanitaria urgente con el objetivo de ofrecer recursos para que la población vulnerable pueda soportar las temperaturas glaciales. Así, Kiev contará con 145 millones de euros para protección, alojamiento, alimentos, dinero en efectivo, apoyo psicológico, y acceso a agua potable y servicios médicos, que se suman al envío de 447 generadores por un valor de 3,7 millones de euros para hospitales, albergues y otros servicios esenciales anunciados días atrás.

Negociación en Abu Dabi

Mientras, Ucrania y Rusia está previsto que arranquen este domingo en Abu Dabi la segunda ronda de negociaciones, con la mediación de EEUU. Según ha declarado el Kremlin, la cuestión territorial volverá a centrar las conversaciones.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo esta semana que "no es un secreto para nadie" que "la cuestión territorial, que es parte de la 'fórmula de Anchorage' (acordada por Trump y Putin en la cumbre de agosto en Alaska), tiene, por supuesto, una gran importancia para la parte rusa". Se refería a que Moscú no declarará un alto el fuego hasta que las tropas ucranianas no abandonen el territorio del Donbás, donde Kiev aún controla más de la quinta parte de la región de Donetsk, informa Efe.