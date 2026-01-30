EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Trump dice que Cuba "amenaza" a EEUU y decide responder con aranceles a los países que le "vendan" o "suministren" petróleo Donald Trump ha redoblado este jueves su obsesión con Cuba y declaró una "emergencia nacional" por la cual impondrá aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. La medida no solo apunta contra La Habana, sino que supone un desafío a México. Su presidenta Claudia Sheinbaum había suspendido días atrás el envío de crudo a la mayor de las Antillas y dijo que se trató de una "decisión soberana" que no era el resultado de las presiones de Washington. No obstante, Sheinbaum descartó el corte de la provisión de un país agobiado por la falta de crudo. Pemex, la petrolera estatal había enviado 20.000 barriles diarios entre enero y el 30 de septiembre de 2025. (Seguir leyendo)

El Parlamento venezolano reforma la Ley de Hidrocarburos para incentivar inversión extranjera El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este jueves por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos impulsada por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en que el presidente de EE.UU., Donald Trump, apuesta por revitalizar las infraestructuras en ese país.

American Airlines dice estar "lista" para reanudar vuelos hacia Venezuela La aerolínea estadounidense American Airlines anunció este jueves que está "lista" para reanudar las rutas comerciales desde EE.UU. hacia Venezuela, después de casi siete años sin conexiones. En un comunicado, la empresa explicó que está a la espera de recibir el visto bueno por parte del Gobierno de Donald Trump para poder comenzar a operar de nuevo las rutas hacia el país suramericano.

Trump ordena reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que ha ordenado reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales tras una conversación con la presidenta interina del país latinoamericano, Delcy Rodríguez. "Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le he informado de que abriremos todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí", ha explicado durante una reunión del gabinete retransmitida por la Casa Blanca.

Trump tiene con Sheinbaum llamada "muy productiva" sobre fronteras y tráfico de drogas El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este jueves una conversación telefónica "muy productiva" con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre cuestiones fronterizas y relacionadas con el tráfico de drogas. Trump aseguró que "México tiene una líder maravillosa y muy inteligente. ¡Deberían estar muy contentos con eso!", dijo el mandatario en un mensaje en su red Truth Social tras asegurar que volverán a conversar pronto.

Dinamarca confirma primeros contactos bilaterales con EEUU sobre Groenlandia: "Volvemos a la senda correcta" El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha confirmado este jueves los primeros contactos bilaterales con Estados Unidos en el marco del grupo de trabajo sobre Groenlandia acordado en la reunión en la Casa Blanca que, hace dos semanas, evidenció las desavenencias entre estadounidenses y daneses sobre el futuro de la isla ártica. "Quiero confirmar que ayer celebramos en Washington la primera reunión a alto nivel sobre la cuestión de Groenlandia. La reunión transcurrió en un ambiente y un tono muy constructivos, y hay previstos nuevos encuentros. No es que las cosas estén resueltas, pero es positivo", ha afirmado el titular de Exteriores danés en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión con sus

Delcy Rodríguez se declara dispuesta al "diálogo" con la oposición La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este martes que está dispuesta al diálogo con el "extremismo" de su país, en una alusión a la oposición, pero no a admitir "otra agresión", luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas, el pasado 3 de enero. En la ceremonia, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria aseguró que en el diálogo pueden participar "todos los que amen a Venezuela de verdad", pero pidió a aquellos que "pretendan perpetuar el daño y la agresión" quedarse "en Washington".

Marco Rubio: "Nos encantaría ver un cambio de régimen en Cuba" El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este miércoles que a la Administración del presidente, Donald Trump, le "encantaría" ver un cambio de "régimen" en Cuba, aunque matizó que eso no significa que Washington vaya a provocarlo. "Nos gustaría, pero eso no significa que vayamos a provocar un cambio, aunque nos encantaría verlo. No cabe duda de que sería un gran beneficio para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático", aseguró Rubio durante su audiencia ante el Senado prevista para informar de los planes de la Administración en Venezuela.

La Fuerza Armada de Venezuela reconoce a Delcy Rodríguez como su comandante en jefe La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue reconocida este miércoles como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, 25 días después de que Estados Unidos capturara en Caracas al mandatario Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y los trasladara a Nueva York. En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), los distintos componentes de la FANB, encabezados por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, juraron lealtad a la líder chavista.