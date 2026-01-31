Tragedia
Al menos 226 muertos por un corrimiento de tierras sobre una mina de coltán en la República Democrática del Congo
La mina es parte del conjunto de yacimientos de minerales raros que descansan en el área de Rubaya, uno de los epicentros del conflicto en el este de RDC entre el Ejército congoleño y las milicias del Movimiento 23 de Marzo
Redacción
Al menos 226 personas han muerto en el este de la República Democrática del Congo como consecuencia de un enorme corrimiento de tierras que sepultó, el pasado jueves, una mina de coltán en el territorio de Masisi, en la conflictiva provincia de Kivu Norte.
La mina forma parte del conjunto de yacimientos de minerales raros situados en el área de Rubaya, uno de los epicentros del conflicto en el este de la RDC entre el Ejército congoleño y las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23). Estas últimas controlaban precisamente esta instalación, y ha sido uno de sus portavoces, Kambere Muyisa Lumumba, quien ha confirmado este sábado el balance provisional de fallecidos al portal de noticias congoleño 'Actualité'.
Entre los muertos hay mineros, comerciantes y familias, según ha explicado Lumumba, quien también ha confirmado un número aún no concretado de heridos, muchos de ellos graves
Entre los muertos hay mineros, comerciantes y familias, según ha explicado Lumumba, quien también ha confirmado un número aún no concretado de heridos, muchos de ellos graves, que están recibiendo tratamiento en medio de un difícil traslado debido a las fuertes lluvias que han provocado, precisamente, el deslizamiento.
Temor a nuevas víctimas
La mina permanece cerrada por orden del gobernador miliciano de la provincia, Bahati Musanga Erasto, mientras los heridos se reparten entre los centros locales y los de la capital provincial, Goma, bajo control de los rebeldes desde el año pasado, ante el temor —según fuentes locales citadas por el portal congoleño— de que el número de víctimas mortales aumente en las próximas horas.
Rubaya, bajo control rebelde desde abril de 2024, alberga una de las concesiones de coltán más ricas del mundo, con una producción estimada por Naciones Unidas en cerca de 120 toneladas mensuales, destinadas principalmente a la exportación a la vecina Ruanda. La presencia del M23 y de otros grupos armados dificulta enormemente el acceso a la zona para periodistas, investigadores y organizaciones humanitarias.
- Los veterinarios de la provincia de Alicante ya están tratando perros con picadura de procesionaria
- El alcalde de Alicante llevará a Fiscalía “la menor sospecha” en la adjudicación de viviendas públicas a cargos del Ayuntamiento
- Los bancos no vieron nada irregular en las transferencias de 600.000 euros en dos años en el caso de geriátrico de Aspe
- Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles, vallas publicitarias y postes de luz
- Pedro Sánchez prohibirá que los bancos 'obliguen' a sus clientes a tener tarjetas de crédito
- Dimite la directora general del gobierno de Barcala que tiene dos hijos y un sobrino con viviendas protegidas en Alicante
- Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
- De Elda a Benidorm: la provincia de Alicante toma medidas ante la alerta naranja por viento