Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Un ataque con dron israelí mata a un hombre en el centro de Gaza pese al alto el fuego Un ataque con dron israelí mató este domingo a un hombre en el centro de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego vigente desde hace casi cuatro meses, según informó a EFE una fuente del hospital Mártires de Al Aqsa, a donde fue trasladado el cuerpo. El ataque, según la misma fuente, se produjo cerca del corredor de Netzarim, fuera de la zona controlada por el Ejército israelí. Un responsable del Ministerio de Sanidad de Gaza informó a EFE de que el fallecido tenía 48 años.

Trump sostiene que un acuerdo "satisfactorio" con Irán debe suponer su desarme nuclear El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que se están llevando a cabo negociaciones con Irán y que ve posible alcanzar un "acuerdo satisfactorio" con la república islámica, pero que este debe incluir el fin de su programa nuclear. "Se puede llegar a un acuerdo negociado que sea satisfactorio, pero sin armas nucleares. Dijeron que deberían hacerlo, pero no sé si lo harán, pero nos están hablando", ha sostenido el mandatario de la Casa Blanca en un comparecencia a los medios a bordo del avión presidencial. De esta manera, el inquilino de la Casa Blanca ha mantenido su postura respecto al programa nuclear iraní después de que este viernes impusiera un ultimátum para alcanzar un acuerdo sin hacer pública ninguna fecha concreta.

El paso de Rafah reanuda parcialmente el tránsito de personas tras un año y medio de cierre El paso de Rafah, esencial zona de transito para la entrada y salida de personas y bienes entre Egipto y la Franja de Gaza, ha quedado parcialmente reabierto este domingo para el tránsito de personas tras un cierre de año y medio por la guerra, según ha anunciado la administración israelí sobre los territorios palestinos ocupados, la COGAT. "De conformidad con el acuerdo de alto el fuego y una directiva de la cúpula política, el cruce de Rafá ha quedado abierto hoy para el paso limitado únicamente de residentes", ha informado la autoridad israelí. El responsable de prensa de la Unión Europea en Jerusalén, Shadi Othman, también ha informado de la reapertura del paso en una entrevista con la emisora Voice of Palestine, donde ha precisado que el cruce será escenario hoy de un "episodio de prueba" para " facilitar el movimiento limitado de los palestinos hacia y desde la Franja de Gaza".

32 muertos este sábado Ya son 32 los palestinos muertos este sábado en Gaza, entre ellos siete niños, debido a múltiples ataques israelíes a lo largo del enclave pese al alto el fuego en vigor, confirmaron fuentes del Ministerio de Sanidad y de la Defensa Civil. "Los equipos de Defensa Civil han completado la operación para recuperar los cuerpos de los mártires (muertos) de entre los escombros de la comisaría de policía de Sheij Radwan. El número de muertos desde la madrugada de hoy asciende a 32, la mayoría de ellos niños y mujeres", detalló en un comunicado Mahmud Basal, el portavoz de la Defensa Civil Palestina.

Dos explosiones en Irán causan cinco muertos y autoridades niegan que hayan sido ataques Al menos cinco personas murieron este sábado en dos explosiones separadas en el sur de Irán, que las autoridades atribuyeron a una fuga de gas y a otro estallido en un edificio residencial, al rechazar los rumores de ataques a objetivos militares. Cuatro personas murieron en una explosión de gas en una vivienda de la ciudad sureña de Ahvaz, según informó la agencia Mehr. El cuerpo de bomberos está limpiando la zona y retirando los escombros para hallar a posibles víctimas atrapadas bajo los escombros.

Un muerto en un ataque israelí en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego Una persona ha muerto este sábado en un bombardeo israelí en Rabaa Thalathin, en el distrito de Nabatiye, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024. El fallecido estaba realizando una reparación en el tejado de una vivienda de la localidad cuando se produjo el ataque de un dron israelí, según recoge la agencia de noticias oficial libanesa, NNA.

El presidente de Irán acusa a Europa de colaborar con Israel y EEUU para "fragmentar" a la sociedad del país El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha denunciado este sábado que Europa está colaborando con Israel y Estados Unidos para "fragmentar" a la sociedad del país dentro de la ola de protestas y represión que se está saldando con miles de muertos mientras Teherán mantiene que los disturbios están siendo fomentados por fuerzas extranjeras. En declaraciones a la televisión estatal iraní, el presidente de Irán asegura que su homólogo estadounidense, Donald Trump; el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y los países europeos "se aprovechan de nuestros problemas para provocar y perseguir, como siguen haciendo ahora mismo, fragmentar la sociedad".

Se elevan a 26 los muertos en Gaza por ataques israelíes Israel mató, pese al alto el fuego, al menos a 26 gazatíes este sábado en Gaza, entre ellos a una familia de siete en una tienda de campaña en Jan Yunis y once muertos en el bombardeo de una comisaria en la ciudad de Gaza, según fuentes médicas y de la defensa civil. Un misil israelí impactó esta mañana contra la comisaría del barrio de Sheij Radwan, en la ciudad de Gaza, causando siete muertos, según confirmó una fuente de la morgue del Hospital Shifa, que aumentaron poco después a once tras el hallazgo de cuatro cuerpos entre los escombros.

Irán afirma que sus fuerzas armadas tienen "el dedo en el gatillo" ante la escalada con EEUU Irán advirtió este sábado que sus Fuerzas Armadas están "con el dedo en el gatillo" y monitorean de cerca los movimientos del "enemigo", en referencia a Estados Unidos, que ha desplegado una gran flota en Oriente Próximo para una posible acción militar contra Teherán. “Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están en completo estado de alerta defensiva y militar, los movimientos del enemigo en la región son monitoreados con precisión y tenemos el dedo en el gatillo”, afirmó el comandante en jefe del Ejército iraní, el general Amir Hatami, según informó la agencia Mehr. Hatami aseguró que “si el enemigo comete un error, sin duda pondrá en peligro su propia seguridad, la seguridad de la región y la del régimen sionista (Israel)”.