POLÍTICA DE TRUMP
El niño Liam Conejo y su padre ya están libres y de regreso en Minneapolis
El congresista demócrata Joaquín Castro, que realizó una visita al centro de detención familiar junto a otros legisladores, ha confirmado la noticia
EFE
El niño de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre han sido liberados este domingo del centro de inmigración en Texas donde estaban desde que el 22 de enero fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Minneapolis, causando gran indignación en el país.
El congresista demócrata Joaquín Castro, que realizó una visita al centro de detención familiar junto a otros legisladores confirmó en su cuenta de X que fueron liberados y que hoy regresaron a Minneapolis (Minnesota).
El fallo del magistrado Fred Biery exigía la liberación del niño ecuatoriano y de su padre antes del martes del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dille.
El juez señaló que el caso contra ambos "tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños".
- Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles, vallas publicitarias y postes de luz
- De Elda a Benidorm: la provincia de Alicante toma medidas ante la alerta naranja por viento
- Los profesores de Religión, de la concertada e inspectores toman la delantera en las mejoras salariales a los docentes de la pública
- Pedro Sánchez prohibirá que los bancos 'obliguen' a sus clientes a tener tarjetas de crédito
- El mejor sendero de la Comunidad Valenciana está en la Vega Baja
- La ruta de senderismo más emblemática del interior de Alicante: entre bosques, miradores y pozos de nieve
- Orihuela suspende el Mercado Medieval el sábado por la mañana por el viento
- Dimite la concejala de Urbanismo de Alicante tras la polémica por tener un piso en la promoción de vivienda protegida